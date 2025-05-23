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Neye uğradığını şaşırdı: Gözünü açtı evinin önünde dev konteyner gemisini gördü
Neye uğradığını şaşırdı: Gözünü açtı evinin önünde dev konteyner gemisini gördü
Sputnik Türkiye
Norveç'in Byneset kentinde kıyı şeridinde oturan Johan Helberg, sabah erken saatlerde uyandığında pencereden evinin önünde duran dev konteyner gemisini görünce... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T10:15+0300
2025-05-23T10:15+0300
2025-05-23T10:20+0300
yaşam
norveç
konteyner
konteyner gemisi
gemi kazası
karaya vurma
karaya çıkma
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Norveç'in Trondheim yakınlarındaki Byneset'te yaşayan Johan Helberg, sabah yerel saatle 05.00 sularında telefona uyandı. Telefonda komşusunun paniklemiş sesini duyan yaşlı adam, gözünü açar açmaz pencereden, evinin önündeki dev konteyner gemisini gördü. Konteyner gemisi adamın evini ıskalamış ve bir iki metre ötede karaya oturmuştu. Yaşadıklarını basına anlatan Helberg "Kapı zili, açmak istemediğim bir saatte çaldı" dedi. Panik halindeki komşusu tarafından uyandırılan Helberg, "Pencereye gittim ve büyük bir gemi gördüğümde oldukça şaşırdım" ifadelerini kullandı. 135 metrelik dev konteyner gemisinin evini kıl payı sıyırdığını belirten Helberg olayla ilgili şunları açıkladı:Uykusu ağırmışGeminin evinin bir iki metre ötesinde karaya oturması sırasında hiçbir ses duymadığını belirten Johan Helberg, komşusunun sesleri duyduğunu ve kendisinin evine doğru koştuğunu söyledi. Komşusunun kapıyı çaldığını dahi duymadığını ve telefon sesine uyandığını ifade eden Helberg, "Hiçbir şey duymadım" dedi. Daha öncede karaya oturmuşKazayla ilgili yetkililer, gemide 16 kişinin olduğunu ve herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti. Kazanın sebebi konusunda açıklama yapmayan Norveç polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, gemi daha önce 2023'te de karaya oturmuştu ama kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.
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norveç, konteyner, konteyner gemisi, gemi kazası, karaya vurma, karaya çıkma
norveç, konteyner, konteyner gemisi, gemi kazası, karaya vurma, karaya çıkma
Neye uğradığını şaşırdı: Gözünü açtı evinin önünde dev konteyner gemisini gördü
10:15 23.05.2025 (güncellendi: 10:20 23.05.2025)
Norveç'in Byneset kentinde kıyı şeridinde oturan Johan Helberg, sabah erken saatlerde uyandığında pencereden evinin önünde duran dev konteyner gemisini görünce neye uğradığını şaşırdı. Helberg "Kapı zili, açmak istemediğim bir saatte çaldı" dedi. 135 metrelik gemi, Helberg'in evini kıl payı ıskalayarak karaya oturdu.
Norveç'in Trondheim yakınlarındaki Byneset'te yaşayan Johan Helberg, sabah yerel saatle 05.00 sularında telefona uyandı. Telefonda komşusunun paniklemiş sesini duyan yaşlı adam, gözünü açar açmaz pencereden, evinin önündeki dev konteyner gemisini gördü. Konteyner gemisi adamın evini ıskalamış ve bir iki metre ötede karaya oturmuştu.
Yaşadıklarını basına anlatan Helberg "Kapı zili, açmak istemediğim bir saatte çaldı" dedi.
Panik halindeki komşusu tarafından uyandırılan Helberg, "Pencereye gittim ve büyük bir gemi gördüğümde oldukça şaşırdım" ifadelerini kullandı. 135 metrelik dev konteyner gemisinin evini kıl payı sıyırdığını belirten Helberg olayla ilgili şunları açıkladı:
"En üstünü görebilmek için boynumu eğmek zorunda kaldım. Çok gerçek dışıydı. Beş metre daha güneye gitseydi yatak odasına girerdi"
Geminin evinin bir iki metre ötesinde karaya oturması sırasında hiçbir ses duymadığını belirten Johan Helberg, komşusunun sesleri duyduğunu ve kendisinin evine doğru koştuğunu söyledi. Komşusunun kapıyı çaldığını dahi duymadığını ve telefon sesine uyandığını ifade eden Helberg, "Hiçbir şey duymadım" dedi.
Daha öncede karaya oturmuş
Kazayla ilgili yetkililer, gemide 16 kişinin olduğunu ve herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti. Kazanın sebebi konusunda açıklama yapmayan Norveç polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, gemi daha önce 2023'te de karaya oturmuştu ama kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.