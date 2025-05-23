https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/neye-ugradigini-sasirdi-gozunu-acti-evinin-onunde-dev-konteyner-gemisini-gordu-1096444995.html

Neye uğradığını şaşırdı: Gözünü açtı evinin önünde dev konteyner gemisini gördü

Neye uğradığını şaşırdı: Gözünü açtı evinin önünde dev konteyner gemisini gördü

Sputnik Türkiye

Norveç'in Byneset kentinde kıyı şeridinde oturan Johan Helberg, sabah erken saatlerde uyandığında pencereden evinin önünde duran dev konteyner gemisini görünce... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

norveç

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konteyner gemisi

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karaya çıkma

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Norveç'in Trondheim yakınlarındaki Byneset'te yaşayan Johan Helberg, sabah yerel saatle 05.00 sularında telefona uyandı. Telefonda komşusunun paniklemiş sesini duyan yaşlı adam, gözünü açar açmaz pencereden, evinin önündeki dev konteyner gemisini gördü. Konteyner gemisi adamın evini ıskalamış ve bir iki metre ötede karaya oturmuştu. Yaşadıklarını basına anlatan Helberg "Kapı zili, açmak istemediğim bir saatte çaldı" dedi. Panik halindeki komşusu tarafından uyandırılan Helberg, "Pencereye gittim ve büyük bir gemi gördüğümde oldukça şaşırdım" ifadelerini kullandı. 135 metrelik dev konteyner gemisinin evini kıl payı sıyırdığını belirten Helberg olayla ilgili şunları açıkladı:Uykusu ağırmışGeminin evinin bir iki metre ötesinde karaya oturması sırasında hiçbir ses duymadığını belirten Johan Helberg, komşusunun sesleri duyduğunu ve kendisinin evine doğru koştuğunu söyledi. Komşusunun kapıyı çaldığını dahi duymadığını ve telefon sesine uyandığını ifade eden Helberg, "Hiçbir şey duymadım" dedi. Daha öncede karaya oturmuşKazayla ilgili yetkililer, gemide 16 kişinin olduğunu ve herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti. Kazanın sebebi konusunda açıklama yapmayan Norveç polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, gemi daha önce 2023'te de karaya oturmuştu ama kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

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norveç, konteyner, konteyner gemisi, gemi kazası, karaya vurma, karaya çıkma