https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/altin-kubbe-gundem-oldu-simpsons-yine-bildi-1096427318.html

Altın kubbe gündem oldu: Simpsons yine bildi

Altın kubbe gündem oldu: Simpsons yine bildi

Sputnik Türkiye

Amerikan siyasetinin kahini haline gelen Simpsons yine bildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve 175 milyar dolara mal olması... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T14:03+0300

2025-05-22T14:03+0300

2025-05-22T14:03+0300

yaşam

the simpsons

altın kubbe füze savunma sistemi

abd

altın kubbe

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Trump, ülkeyi olası füze saldırılarına karşı "aşılmaz" hale getirecek, uzay ve kara tabanlı teknolojileri birleştiren devasa savunma sistemini açıklarken sistemin adı olarak “Altın Kubbe” ifadesini kullandı. Ancak Simpsons takipçileri için bu sadece bir savunma sistemi değil, zamanda bir yolculuktu.2007 yapımı The Simpsons Movie’de kasaba halkı, yaydıkları çevre kirliliği nedeniyle Springfield’ın üzerine dev bir cam kubbe yerleştirilmesiyle karantinaya alınmıştı. Marge'ın kubbenin altında “kubbe tatlı kubbe” yazılı bir örgü yapmaya çalışması, ardından gelen kitlesel histeri, izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı.Simpsons hayranları sosyal medyada alarma geçti, “Springfield’ın üzerindeki dev kubbe... Trump’ın ‘Golden Dome’ projesi... Bu tesadüf mü yoksa The Simpsons yine mi bildi?” soruları havada uçuştu. Bazıları işi bir adım öteye taşıyıp dizinin “ABD siyaset rehberi” haline geldiğini bile iddia etti.Bir sosyal medya kullanıcısının "Dur bakalım, bu neden bu kadar tanıdık geliyor? Springfield'ın üzerindeki dev kubbe ile büyük Simpsonlar Filmi titreşimleri veriyor! Simpsonlar bunu öngörmüş müydü yoksa? Bu bir tesadüf mü yoksa başka bir vahşi Simpsonlar anı mı?" yorumu hayranların duygularının özetini yansıtıyor.

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the simpsons, altın kubbe füze savunma sistemi, abd, altın kubbe