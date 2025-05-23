https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/morgan-stanley-tcmbden-ilk-faiz-indirimi-haziranda-gelebilir-1096452069.html

Yatırım bankası Morgan Stanley: TCMB’den ilk faiz indirimi haziranda gelebilir

Yatırım bankası Morgan Stanley: TCMB’den ilk faiz indirimi haziranda gelebilir

Sputnik Türkiye

Yatırım bankası Morgan Stanleş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisini hazirana çekebileceğini duyurdu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T13:16+0300

2025-05-23T13:16+0300

2025-05-23T13:18+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

morgan stanley

faiz indirimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087622111_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb1f43333d84a4c6fbe53621d2b4a421.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili beklentilerini açıklayan yatırım bankası Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.Kararlı duruş vurgusu yaptıMorgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde." ifadeleri yer aldı.Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/mevduat-faizleri-yeniden-yukseldi-uzmanindan-vade-tavsiyesi-1096078873.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, morgan stanley, faiz indirimi