https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/morgan-stanley-tcmbden-ilk-faiz-indirimi-haziranda-gelebilir-1096452069.html
Yatırım bankası Morgan Stanley: TCMB’den ilk faiz indirimi haziranda gelebilir
Yatırım bankası Morgan Stanley: TCMB’den ilk faiz indirimi haziranda gelebilir
Sputnik Türkiye
Yatırım bankası Morgan Stanleş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisini hazirana çekebileceğini duyurdu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T13:16+0300
2025-05-23T13:16+0300
2025-05-23T13:18+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
morgan stanley
faiz indirimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili beklentilerini açıklayan yatırım bankası Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.Kararlı duruş vurgusu yaptıMorgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde." ifadeleri yer aldı.Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/mevduat-faizleri-yeniden-yukseldi-uzmanindan-vade-tavsiyesi-1096078873.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, morgan stanley, faiz indirimi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, morgan stanley, faiz indirimi
Yatırım bankası Morgan Stanley: TCMB’den ilk faiz indirimi haziranda gelebilir
13:16 23.05.2025 (güncellendi: 13:18 23.05.2025)
Yatırım bankası Morgan Stanleş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisini hazirana çekebileceğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili beklentilerini açıklayan yatırım bankası Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.
Kararlı duruş vurgusu yaptı
Morgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.
Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde." ifadeleri yer aldı.
Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.