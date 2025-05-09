https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/mevduat-faizleri-yeniden-yukseldi-uzmanindan-vade-tavsiyesi-1096078873.html
Mevduat faizleri yeniden yükseldi: Uzmanından vade tavsiyesi
Mevduat faizleri yeniden yükseldi: Uzmanından vade tavsiyesi
Sputnik Türkiye
Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor. Oranlar yüzde 53’e kadar çıkarken, 1 milyon TL’nin aylık getirisi 39.496 TL oldu. Güncel uzman tavsiyeleri
2025-05-09T08:57+0300
2025-05-09T08:57+0300
2025-05-09T08:57+0300
ekonomi̇
merkez bankası
mevduat faizi
banka hesabı
mevduat faizleri
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Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının ardından piyasada tüm faiz oranlarında yukarı yönlü hareket yaşanıyor. Mevduat faizleri yatırımcıların odağına yerleşirken, geçtiğimiz haftalarda yüzde 52 seviyelerine kadar çıkan faizlerde bu hafta itibarıyla yeni bir zirve görüldü. Bazı bankalarda oran yüzde 53’e kadar çıktı.Milliyet'in haberine göre yatırımcılar, özellikle sabit getirili ve risksiz yatırım araçları arasında yer alan vadeli mevduatlarda en yüksek getiriyi hedefliyor. 1 yıl boyunca faizlerin bu seviyelerde kalması durumunda, kümülatif getiri yüzde 60’ı aşabiliyor.Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:Kurtuluş, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon verilerinin faizlerin seyrinde belirleyici olacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:“Mayıs’ta oran yüzde 3’ün altında gelirse ve Haziran’la birlikte yüzde 2’lerin altı görülürse faiz artışları durabilir. Ancak aksi senaryoda yeni artışlar beklenir. Uzun vadede ise faiz indirimi gündeme gelebilir.”1 milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi ise yaklaşık 39.496 TL olarak hesaplanıyor. Uzmanlar, olası faiz indirimlerine karşı kısa vadeli mevduat tercihini daha mantıklı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/en-dusuk-tasit-kredisi-faiz-orani-aciklandi-250-bin-tl-icin-geri-odeme-tablosu-belli-oldu-1096032470.html
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mevduat faiz oranları, 2025 mevduat faizleri, bankalarda faiz oranı, 1 milyon tl aylık faiz getirisi, en yüksek faiz veren banka, kısa vadeli mevduat avantajı, faizler artacak mı, merkez bankası faiz etkisi, enflasyon ve mevduat faizi, güncel banka faizleri
mevduat faiz oranları, 2025 mevduat faizleri, bankalarda faiz oranı, 1 milyon tl aylık faiz getirisi, en yüksek faiz veren banka, kısa vadeli mevduat avantajı, faizler artacak mı, merkez bankası faiz etkisi, enflasyon ve mevduat faizi, güncel banka faizleri
Mevduat faizleri yeniden yükseldi: Uzmanından vade tavsiyesi
Mevduat faizleri yeniden yükseldi. Bir bankada oran yüzde 53’e çıkarken, 1 milyon TL'nin aylık net getirisi yaklaşık 39 bin 500 TL'yi buldu. Uzmanlara göre, kısa vadeli mevduatlar şu an daha avantajlı.
Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının ardından piyasada tüm faiz oranlarında yukarı yönlü hareket yaşanıyor. Mevduat faizleri yatırımcıların odağına yerleşirken, geçtiğimiz haftalarda yüzde 52 seviyelerine kadar çıkan faizlerde bu hafta itibarıyla yeni bir zirve görüldü. Bazı bankalarda oran yüzde 53’e kadar çıktı.
Milliyet'in haberine göre yatırımcılar, özellikle sabit getirili ve risksiz yatırım araçları arasında yer alan vadeli mevduatlarda en yüksek getiriyi hedefliyor. 1 yıl boyunca faizlerin bu seviyelerde kalması durumunda, kümülatif getiri yüzde 60’ı aşabiliyor.
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Uzun vadede mutlaka bir faiz indirimi söz konusu olacaktır. Bu yüzden birikimleri kısa vadeli mevduatta değerlendirmek daha mantıklı duruyor”
Kurtuluş, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon verilerinin faizlerin seyrinde belirleyici olacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Mayıs’ta oran yüzde 3’ün altında gelirse ve Haziran’la birlikte yüzde 2’lerin altı görülürse faiz artışları durabilir. Ancak aksi senaryoda yeni artışlar beklenir. Uzun vadede ise faiz indirimi gündeme gelebilir.”
1 milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi ise yaklaşık 39.496 TL olarak hesaplanıyor. Uzmanlar, olası faiz indirimlerine karşı kısa vadeli mevduat tercihini daha mantıklı buluyor.