https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/mevduat-faizleri-yeniden-yukseldi-uzmanindan-vade-tavsiyesi-1096078873.html

Mevduat faizleri yeniden yükseldi: Uzmanından vade tavsiyesi

Mevduat faizleri yeniden yükseldi: Uzmanından vade tavsiyesi

Sputnik Türkiye

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor. Oranlar yüzde 53’e kadar çıkarken, 1 milyon TL’nin aylık getirisi 39.496 TL oldu. Güncel uzman tavsiyeleri

2025-05-09T08:57+0300

2025-05-09T08:57+0300

2025-05-09T08:57+0300

ekonomi̇

merkez bankası

mevduat faizi

banka hesabı

mevduat faizleri

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Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının ardından piyasada tüm faiz oranlarında yukarı yönlü hareket yaşanıyor. Mevduat faizleri yatırımcıların odağına yerleşirken, geçtiğimiz haftalarda yüzde 52 seviyelerine kadar çıkan faizlerde bu hafta itibarıyla yeni bir zirve görüldü. Bazı bankalarda oran yüzde 53’e kadar çıktı.Milliyet'in haberine göre yatırımcılar, özellikle sabit getirili ve risksiz yatırım araçları arasında yer alan vadeli mevduatlarda en yüksek getiriyi hedefliyor. 1 yıl boyunca faizlerin bu seviyelerde kalması durumunda, kümülatif getiri yüzde 60’ı aşabiliyor.Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:Kurtuluş, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon verilerinin faizlerin seyrinde belirleyici olacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:“Mayıs’ta oran yüzde 3’ün altında gelirse ve Haziran’la birlikte yüzde 2’lerin altı görülürse faiz artışları durabilir. Ancak aksi senaryoda yeni artışlar beklenir. Uzun vadede ise faiz indirimi gündeme gelebilir.”1 milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi ise yaklaşık 39.496 TL olarak hesaplanıyor. Uzmanlar, olası faiz indirimlerine karşı kısa vadeli mevduat tercihini daha mantıklı buluyor.

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