https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/minguzzi-ailesini-tehdit-davasinda-karar-cikti-1096454628.html

Minguzzi ailesini tehdit davasında karar çıktı

Minguzzi ailesini tehdit davasında karar çıktı

Sputnik Türkiye

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit ettikleri gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T14:19+0300

2025-05-23T14:19+0300

2025-05-23T14:21+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

dava

tehdit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk, Bakırköy Adliyesi'nde bugün hakim karşısına çıktı. 5 çocuktan 4'ü beraat ederken bir çocuğa 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ailenin İtalya'da olduğu ve duruşmaya katılmadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/buyuk-tepki-cekmisti-adalet-bakanligindan-minguzzi-cinayetinde-kullanilan-bicak-icin-aciklama-geldi-1096401782.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mattia ahmet minguzzi, dava, tehdit