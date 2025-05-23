https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/minguzzi-ailesini-tehdit-davasinda-karar-cikti-1096454628.html
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar çıktı
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar çıktı
Sputnik Türkiye
14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit ettikleri gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T14:19+0300
2025-05-23T14:19+0300
2025-05-23T14:21+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
dava
tehdit
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Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk, Bakırköy Adliyesi'nde bugün hakim karşısına çıktı. 5 çocuktan 4'ü beraat ederken bir çocuğa 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ailenin İtalya'da olduğu ve duruşmaya katılmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/buyuk-tepki-cekmisti-adalet-bakanligindan-minguzzi-cinayetinde-kullanilan-bicak-icin-aciklama-geldi-1096401782.html
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mattia ahmet minguzzi, dava, tehdit
mattia ahmet minguzzi, dava, tehdit
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar çıktı
14:19 23.05.2025 (güncellendi: 14:21 23.05.2025)
14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit ettikleri gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk hakim karşısına çıktı. 5 sanıktan 4'ü beraat etti. Bir çocuk 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matteo Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 5 suça sürüklenen çocuk, Bakırköy Adliyesi'nde bugün hakim karşısına çıktı.
5 çocuktan 4'ü beraat ederken bir çocuğa 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ailenin İtalya'da olduğu ve duruşmaya katılmadığı belirtildi.