https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/buyuk-tepki-cekmisti-adalet-bakanligindan-minguzzi-cinayetinde-kullanilan-bicak-icin-aciklama-geldi-1096401782.html

Büyük tepki çekmişti: Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçak için açıklama geldi

Büyük tepki çekmişti: Adalet Bakanlığı'ndan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçak için açıklama geldi

Sputnik Türkiye

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçağın yasaklı sayılmaması ve takipsizlik kararı tepki çekmişti. Adalet Bakanlığı konuya açıklama... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T16:19+0300

2025-05-21T16:19+0300

2025-05-21T16:19+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

kadıköy

adalet bakanlığı

bıçak

takipsizlik

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İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçağın yasaklı sayılmaması ve takipsizlik kararı verilmesi büyük tepki çekmişti. Bu tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı ve kullanılan bıçağın teknik olarak yasaklı sınıfta olmadığı ancak cinayette kullanılması nedeniyle suç aleti olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sonuç olarak evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir." denildi. Takipsizlik kararı büyük tepki çektiMinguzzi cinayetinde, tutuklu sanık B.B'nin kullandığı bıçağa ilişkin kriminal incelemede cinayet aletinin 'yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı' belirlenmişti. Buun üzerine de B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan takipsizlik kararı verildi.Sosyal medya ayağa kalktı, Bakanlık açıklama yaptıBu kararın açıklanmasının ardından ise özellikle sosyal medyada büyük bir tepki oluştu. Bu tepkilerden sonra Adalet Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, cinayette kullanılan bıçağın yasa dışı sayılmaması ve kovuşturmaya yer verilmediğine ilişkin çıkan haberlere dair yanlış anlaşılan bir konuya açıklık getirmek istendiği belirtildi.Suçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silahtırAçıklamada, "Öncelikle uçun işlenmesi sırasında kullanılan bütün aletler silahtır. Örneğin bir kişi bir başkasına taş atsa, taşla yaralanma meydana gelse buradaki taş silah sayılır. Bu durum TCK’nın 6. maddesinde belirlenmiştir." denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bunun dışında 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 4. maddesi suç unsuru sayılan silahları ihtiva eder. Bu kanuna göre bıçakların silah sayılabilmesi için belli bir ölçünün üzerinde olması gerekir. Aynı şekilde ateşli silahların da ruhsatsız olması, mermilerin de belli bir sayıda ele geçirilmiş olması gereklidir. Belli uzunluk ve şekildeki bıçakların suç teşkil etmesi hususu tamamen teknik bir konudur ve 6136 sayılı kanunda açıkça belirtilmiştir."Ekmek bıçağı ile birini öldürürseniz suç aleti olarak kabul edilirAçıklamada, kanunun 4. maddesindeki, "Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır" hükmüne yer verilirken, "Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136’ya aykırı hareket etmiş olur. Sonuç olarak; evde kullandığımız ekmek bıçağı 6136 kapsamında suç değildir. Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir." ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-carpici-karar-bicak-yasal-takipsizlik-verildi-1096367869.html

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mattia ahmet minguzzi, kadıköy, adalet bakanlığı, bıçak, takipsizlik