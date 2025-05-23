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Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: Kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor

Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: Kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor

Sputnik Türkiye

23 Mayıs 2025 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da öğle saatlerinde sağanak bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı da yapıldı.

2025-05-23T06:38+0300

2025-05-23T06:38+0300

2025-05-23T06:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Mayıs Cuma günü hava tahminlerine göre sıcaklığının, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Toz taşınımı hava kalitesini düşürüyorDoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir – 33°C, Parçalı ve az bulutluEdirne – 31°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul – 28°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli – 29°C, Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar – 30°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDenizli – 34°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİzmir – 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMuğla – 29°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZAdana – 32°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluAntalya – 31°C, Parçalı ve çok bulutluHatay – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluIsparta – 31°C, Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 30°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir – 32°C, Parçalı ve az bulutluKonya – 32°C, Parçalı ve az bulutluNevşehir – 28°C, Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu – 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluZonguldak – 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 33°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluRize – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSamsun – 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluTrabzon – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluVan – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 36°C, Parçalı ve az bulutluGaziantep – 34°C, Parçalı ve az bulutluMardin – 32°C, Parçalı ve az bulutluSiirt – 34°C, Parçalı ve az bulutlu

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