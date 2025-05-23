Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: Kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor
© AP Photo / Alvaro Barrientosİspanya'nın Bask bölgesinde sıcaklık
© AP Photo / Alvaro Barrientos
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Meteoroloji'nin 23 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Doğu Akdeniz, Batı ve Orta karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Mayıs Cuma günü hava tahminlerine göre sıcaklığının, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Toz taşınımı hava kalitesini düşürüyor
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir – 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 30°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli – 34°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 29°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli – 34°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 29°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 32°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Antalya – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
Hatay – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Isparta – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
Hatay – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Isparta – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu – 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Zonguldak – 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kastamonu – 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Zonguldak – 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 33°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Rize – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Samsun – 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Trabzon – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Rize – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Samsun – 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Trabzon – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Van – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Van – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 34°C, Parçalı ve az bulutlu