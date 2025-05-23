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Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: Kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor
Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: Kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor
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23 Mayıs 2025 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da öğle saatlerinde sağanak bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı da yapıldı.
2025-05-23T06:38+0300
2025-05-23T06:38+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Mayıs Cuma günü hava tahminlerine göre sıcaklığının, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Toz taşınımı hava kalitesini düşürüyorDoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir – 33°C, Parçalı ve az bulutluEdirne – 31°C, Parçalı ve az bulutluİstanbul – 28°C, Parçalı ve az bulutluKırklareli – 29°C, Parçalı ve az bulutluEGEAfyonkarahisar – 30°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDenizli – 34°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİzmir – 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMuğla – 29°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZAdana – 32°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluAntalya – 31°C, Parçalı ve çok bulutluHatay – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluIsparta – 31°C, Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 30°C, Parçalı ve az bulutluEskişehir – 32°C, Parçalı ve az bulutluKonya – 32°C, Parçalı ve az bulutluNevşehir – 28°C, Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu – 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu – 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluZonguldak – 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 33°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluRize – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSamsun – 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluTrabzon – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluVan – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 36°C, Parçalı ve az bulutluGaziantep – 34°C, Parçalı ve az bulutluMardin – 32°C, Parçalı ve az bulutluSiirt – 34°C, Parçalı ve az bulutlu
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23 mayıs hava durumu, meteoroloji 23 mayıs tahmini, bugün hava nasıl olacak, 23 mayıs yağmur var mı, gök gürültülü sağanak yağış, toz taşınımı uyarısı, öğle saatlerinde sağanak, bölge bölge hava durumu, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık, 23 mayıs sıcaklık rekoru, i̇stanbul hava durumu 23 mayıs, ankara hava durumu 23 mayıs, i̇zmir hava durumu 23 mayıs, doğu anadolu sağanak yağış, karadeniz bölgesi hava durumu, akdeniz bölgesi hava durumu
23 mayıs hava durumu, meteoroloji 23 mayıs tahmini, bugün hava nasıl olacak, 23 mayıs yağmur var mı, gök gürültülü sağanak yağış, toz taşınımı uyarısı, öğle saatlerinde sağanak, bölge bölge hava durumu, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık, 23 mayıs sıcaklık rekoru, i̇stanbul hava durumu 23 mayıs, ankara hava durumu 23 mayıs, i̇zmir hava durumu 23 mayıs, doğu anadolu sağanak yağış, karadeniz bölgesi hava durumu, akdeniz bölgesi hava durumu

Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: Kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor

06:38 23.05.2025
© AP Photo / Alvaro Barrientosİspanya'nın Bask bölgesinde sıcaklık
İspanya'nın Bask bölgesinde sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Alvaro Barrientos
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Meteoroloji'nin 23 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Doğu Akdeniz, Batı ve Orta karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Mayıs Cuma günü hava tahminlerine göre sıcaklığının, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Toz taşınımı hava kalitesini düşürüyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Balıkesir – 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 30°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli – 34°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 32°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 29°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana – 32°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Antalya – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu
Hatay – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Isparta – 31°C, Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Konya – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 28°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu – 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Zonguldak – 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 33°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Rize – 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Samsun – 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Trabzon – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 34°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Van – 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 36°C, Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 34°C, Parçalı ve az bulutlu
Mardin – 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 34°C, Parçalı ve az bulutlu
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