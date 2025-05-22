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Efsane grup İstanbul’a geliyor: Kulis istekleri dikkat çekti
Efsane grup İstanbul’a geliyor: Kulis istekleri dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Rock müziğin efsane ismi Guns N' Roses, 2 Haziran'da İstanbul'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Kulis isteklerinden bilet fiyatlarına kadar her detay... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T08:23+0300
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Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, 2 Haziran'da İstanbul'da vereceği konser için gün sayarken, sahne dışındaki hazırlıklar da en az konser kadar konuşuluyor. Basına düşen haberlere göre grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamının siyah renklerle dekore edilmesini talep ederken, diğer grup üyeleri ise Türk mutfağından özel bir menü istedi.Kulis menüsünde imambayıldı, lahmacun, kebap, içli köfte, zeytinyağlı sarma, hünkarbeğendi ve elbette baklava yer alıyor. Grup, bu menünün İstanbul konseri gününde hazır bulundurulmasını istedi.Bilet fiyatlarının yüksekliği de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle sahneye yakın kategorilerdeki koltuklar el yakıyor. Hayranlar, grubun sahne performansını merakla beklerken konserle ilgili her iddia gündeme düşüyor. Guns N’ Roses’ın Türkiye konseri, hem müzik tutkunlarını hem de magazin basınını bir araya getirmeye aday. Konser günü, sadece müzikle değil, sahne arkası detaylarla da çok konuşulacak gibi görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/justin-timberlake-konseri-biletleri-satisa-cikti-biletler-ne-kadar-1096063296.html
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Efsane grup İstanbul’a geliyor: Kulis istekleri dikkat çekti

08:23 22.05.2025
© AP Photo / Joel C RyanEfsane grup İstanbul’a geliyor: Kulis istekleri dikkat çekti
Efsane grup İstanbul’a geliyor: Kulis istekleri dikkat çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Joel C Ryan
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Rock müziğin efsane ismi Guns N' Roses, 2 Haziran'da İstanbul'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Kulis isteklerinden bilet fiyatlarına kadar her detay hayranların gündeminde yer alıyor. Ünlü müzik grubunun dikkat çeken kulis istekleri ise basında yer aldı.
Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, 2 Haziran'da İstanbul'da vereceği konser için gün sayarken, sahne dışındaki hazırlıklar da en az konser kadar konuşuluyor.
Basına düşen haberlere göre grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamının siyah renklerle dekore edilmesini talep ederken, diğer grup üyeleri ise Türk mutfağından özel bir menü istedi.
Kulis menüsünde imambayıldı, lahmacun, kebap, içli köfte, zeytinyağlı sarma, hünkarbeğendi ve elbette baklava yer alıyor. Grup, bu menünün İstanbul konseri gününde hazır bulundurulmasını istedi.
Bilet fiyatlarının yüksekliği de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle sahneye yakın kategorilerdeki koltuklar el yakıyor. Hayranlar, grubun sahne performansını merakla beklerken konserle ilgili her iddia gündeme düşüyor.
Guns N’ Roses’ın Türkiye konseri, hem müzik tutkunlarını hem de magazin basınını bir araya getirmeye aday. Konser günü, sadece müzikle değil, sahne arkası detaylarla da çok konuşulacak gibi görünüyor.
Justin Timberlake - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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