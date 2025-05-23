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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/meloni-vatikan-ve-papa-yardima-hazir-1096438716.html
Meloni: Vatikan ve Papa yardıma hazır
Meloni: Vatikan ve Papa yardıma hazır
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna konusunda yeni tur görüşmeler yapılması konusunu ele aldıklarını ve Vatikan'ın da bu... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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avrupa
donald trump
ukrayna
rusya
vatikan
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Meloni, Roma'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı görüşmede, “Bugünlerde ABD'nin yanı sıra çeşitli Avrupalı liderlerle de sürekli temas halindeyiz. Birkaç saat önce Başkan Trump ile görüştüm. Yeni bir görüşme turu başlatmak için çalışıyoruz, herkes katkıda bulunuyor. Vatikan'ın ve Papa'nın ulaşılabilirliği çok değerli.'' ifadelerini kullandı.Meloni ayrıca Ukrayna konusunda teknik düzeyde müzakereler için farklı seçenekler bulunduğunu, bunların uygulanabilirliğinin ve aktörlerin uygunluğunun teyit edilmesi gerektiğini söyledi.Aynı zamanda Meloni, "Tarih ve yerden bağımsız olarak önceliğimiz, tüm tarafların ilerleme sağlamaya ve ateşkes ile barışa ulaşmaya istekli olduklarını göstermek istedikleri ciddi müzakerelerdir. Teknik düzeyde müzakereleri başlatmak ve ardından siyasi düzeye geçmek için birçok Avrupa ve Amerikan lideriyle çalışıyoruz. Bu bağlamda Vatikan'ın desteğini özellikle değerli buluyorum." dedi.Papa 14. Leo, Meloni ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere Vatikan’ın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Vatikan’ın bu teklifini yorumlarken, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin yeri konusunda henüz bir karar alınmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/g7-ukraynada-baris-saglanmazsa-rusyaya-daha-sert-yaptirimlar-uygulayacagiz-1096438190.html
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avrupa, donald trump, ukrayna, rusya, vatikan, giorgia meloni
avrupa, donald trump, ukrayna, rusya, vatikan, giorgia meloni

Meloni: Vatikan ve Papa yardıma hazır

02:53 23.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru Giorgia Meloni
 Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna konusunda yeni tur görüşmeler yapılması konusunu ele aldıklarını ve Vatikan'ın da bu görüşmelere yardımcı olabileceğini belirtti.
Meloni, Roma'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı görüşmede, “Bugünlerde ABD'nin yanı sıra çeşitli Avrupalı liderlerle de sürekli temas halindeyiz. Birkaç saat önce Başkan Trump ile görüştüm. Yeni bir görüşme turu başlatmak için çalışıyoruz, herkes katkıda bulunuyor. Vatikan'ın ve Papa'nın ulaşılabilirliği çok değerli.'' ifadelerini kullandı.
Meloni ayrıca Ukrayna konusunda teknik düzeyde müzakereler için farklı seçenekler bulunduğunu, bunların uygulanabilirliğinin ve aktörlerin uygunluğunun teyit edilmesi gerektiğini söyledi.
Aynı zamanda Meloni, "Tarih ve yerden bağımsız olarak önceliğimiz, tüm tarafların ilerleme sağlamaya ve ateşkes ile barışa ulaşmaya istekli olduklarını göstermek istedikleri ciddi müzakerelerdir. Teknik düzeyde müzakereleri başlatmak ve ardından siyasi düzeye geçmek için birçok Avrupa ve Amerikan lideriyle çalışıyoruz. Bu bağlamda Vatikan'ın desteğini özellikle değerli buluyorum." dedi.
Papa 14. Leo, Meloni ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere Vatikan’ın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Vatikan’ın bu teklifini yorumlarken, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin yeri konusunda henüz bir karar alınmadığını ifade etmişti.
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