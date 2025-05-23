https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/lavrov-rusya-esir-takasinin-ardindan-krizin-cozumune-iliskin-taslak-belgeyi-ukraynaya-teslim-etmeye-1096467876.html
Lavrov: Rusya, esir takasının ardından krizin çözümüne ilişkin taslak belgeyi Ukrayna'ya teslim etmeye hazır olacak
Lavrov: Rusya, esir takasının ardından krizin çözümüne ilişkin taslak belgeyi Ukrayna'ya teslim etmeye hazır olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın provokasyonlara rağmen Ukrayna ile anlaşmaların imzalanması için gerekli koşul ve şartları içeren belgeler... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T19:50+0300
2025-05-23T19:50+0300
2025-05-23T20:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
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kiev
avrupa birliği
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i̇ha
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Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarını bazı Avrupa ülkelerinin Ukraynalı Nazilere verdiği desteğin bir sonucu olarak gördüğünü belirtti.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/istanbuldaki-anlasma-uyarinca-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-takas-gerceklesti-1096463513.html
rusya
ukrayna
kiev
avrupa birliği
moskova
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, moskova, i̇ha, esir takası
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, moskova, i̇ha, esir takası
Lavrov: Rusya, esir takasının ardından krizin çözümüne ilişkin taslak belgeyi Ukrayna'ya teslim etmeye hazır olacak
19:50 23.05.2025 (güncellendi: 20:03 23.05.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın provokasyonlara rağmen Ukrayna ile anlaşmaların imzalanması için gerekli koşul ve şartları içeren belgeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarını bazı Avrupa ülkelerinin Ukraynalı Nazilere verdiği desteğin bir sonucu olarak gördüğünü belirtti.
Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya, provokasyonlara rağmen Ukrayna ile anlaşmaların imzalanması için gerekli koşul ve şartları içeren belgeler üzerinde çalışmaya devam edecek.
Moskova, Rusya'daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarının, bazı Avrupa ülkelerinin Ukraynalı Nazileri desteklemesinin bir sonucu olduğunu düşünüyor.
Ukrayna'dan Rusya'ya yönelik terör saldırılarındaki artış ile Avrupalı siyasetçilerin Kiev ziyaretleri arasındaki bağlantıyı görmemek mümkün değil.
AB liderleri,Başkan Donald Trump'ın Rusya karşıtı kampa geri döneceğine ve Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarının sorumluluğunu ABD ile paylaşacaklarınadair umutlarını kaybetmiş değiller.
Moskova, Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları ve savaş ilkelerini ihlalleri konusunda BM'nin vereceği tepkiyi bekliyor.