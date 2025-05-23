https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/lavrov-rusya-esir-takasinin-ardindan-krizin-cozumune-iliskin-taslak-belgeyi-ukraynaya-teslim-etmeye-1096467876.html

Lavrov: Rusya, esir takasının ardından krizin çözümüne ilişkin taslak belgeyi Ukrayna'ya teslim etmeye hazır olacak

Lavrov: Rusya, esir takasının ardından krizin çözümüne ilişkin taslak belgeyi Ukrayna'ya teslim etmeye hazır olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın provokasyonlara rağmen Ukrayna ile anlaşmaların imzalanması için gerekli koşul ve şartları içeren belgeler... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T19:50+0300

2025-05-23T19:50+0300

2025-05-23T20:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

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kiev

avrupa birliği

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esir takası

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Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik İHA saldırılarını bazı Avrupa ülkelerinin Ukraynalı Nazilere verdiği desteğin bir sonucu olarak gördüğünü belirtti.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/istanbuldaki-anlasma-uyarinca-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-takas-gerceklesti-1096463513.html

rusya

ukrayna

kiev

avrupa birliği

moskova

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, moskova, i̇ha, esir takası