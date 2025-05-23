https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/istanbuldaki-anlasma-uyarinca-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-takas-gerceklesti-1096463513.html

İstanbul'daki anlaşma uyarınca Rusya ve Ukrayna arasında büyük takas gerçekleşti

İstanbul'daki anlaşma uyarınca Rusya ve Ukrayna arasında büyük takas gerçekleşti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası Rusya'dan Ukrayna'yla yapılan takas hakkında resmi açıklama geldi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T16:37+0300

2025-05-23T16:37+0300

2025-05-23T16:56+0300

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rusya

i̇stanbul

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca Moskova, Kiev'e 270'si asker ve 120'si sivil olmak üzere 390 kişi teslim etti. Rusya da, aynı sayıda vatandaşını ülkesine döndürdü.Bakanlığın açıklamasında, "23 Mayıs'ta, İstanbul'da 16 Mayıs'ta varılan Rusya-Ukrayna anlaşması uyarınca Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askerinin yanı sıra Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından alıkoyulan sakinler de dahil 120 sivil ülkelerine döndü" ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasının önemli noktaları:Trump'tan açıklama gelmiştiABD Başkanı Donald Trump, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldığını ve bunun kısa süre içinde duyurulacağını belirtmişti.İstanbul'da 1000'e karşı 1000 eşir takası için anlaşmaya varılmıştıRus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, geçen hafta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna tarafıyla 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'yla 1000'e karşı 1000 esir takası yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trump-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-bir-esir-takasi-yapildi-1096451629.html

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