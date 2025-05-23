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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/istanbuldaki-anlasma-uyarinca-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-takas-gerceklesti-1096463513.html
İstanbul'daki anlaşma uyarınca Rusya ve Ukrayna arasında büyük takas gerçekleşti
İstanbul'daki anlaşma uyarınca Rusya ve Ukrayna arasında büyük takas gerçekleşti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası Rusya'dan Ukrayna'yla yapılan takas hakkında resmi açıklama geldi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca Moskova, Kiev'e 270'si asker ve 120'si sivil olmak üzere 390 kişi teslim etti. Rusya da, aynı sayıda vatandaşını ülkesine döndürdü.Bakanlığın açıklamasında, "23 Mayıs'ta, İstanbul'da 16 Mayıs'ta varılan Rusya-Ukrayna anlaşması uyarınca Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askerinin yanı sıra Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından alıkoyulan sakinler de dahil 120 sivil ülkelerine döndü" ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasının önemli noktaları:Trump'tan açıklama gelmiştiABD Başkanı Donald Trump, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldığını ve bunun kısa süre içinde duyurulacağını belirtmişti.İstanbul'da 1000'e karşı 1000 eşir takası için anlaşmaya varılmıştıRus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, geçen hafta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna tarafıyla 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'yla 1000'e karşı 1000 esir takası yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
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haberler, donald trump, moskova, rusya, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı
haberler, donald trump, moskova, rusya, i̇stanbul, rusya savunma bakanlığı

İstanbul'daki anlaşma uyarınca Rusya ve Ukrayna arasında büyük takas gerçekleşti

16:37 23.05.2025 (güncellendi: 16:56 23.05.2025)
© SputnikYeni esir takası
Yeni esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası Rusya'dan Ukrayna'yla yapılan takas hakkında resmi açıklama geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca Moskova, Kiev'e 270'si asker ve 120'si sivil olmak üzere 390 kişi teslim etti. Rusya da, aynı sayıda vatandaşını ülkesine döndürdü.

Bakanlığın açıklamasında, "23 Mayıs'ta, İstanbul'da 16 Mayıs'ta varılan Rusya-Ukrayna anlaşması uyarınca Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askerinin yanı sıra Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından alıkoyulan sakinler de dahil 120 sivil ülkelerine döndü" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasının önemli noktaları:

Takas sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından esir alınan 270 Rus askeri personeli ile Kursk Bölgesi'nde alıkoyulan sakinler de dahil 120 sivil Rusya'ya iade edildi.
Rusya-Ukrayna anlaşması uyarınca Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 270 savaş esiri ile 120 sivili ülkelerine gönderdi.
Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı takas sürecinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.
Rus askeri personeli ve siviller, şu anda Belarus topraklarında bulunuyor.
Rus askeri personeli ve siviller, tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya nakledilecek.

Trump'tan açıklama gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldığını ve bunun kısa süre içinde duyurulacağını belirtmişti.

İstanbul'da 1000'e karşı 1000 eşir takası için anlaşmaya varılmıştı

Rus müzakere heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, geçen hafta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna tarafıyla 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'yla 1000'e karşı 1000 esir takası yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldı
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