Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dedeağaç’ta düzenlenen tatbikat ile ne amaçlanıyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'de 'coğrafi bölgeler' ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mehmet Yuva anlattı: Suriye bölünüyor mu?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
56 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kuzey-kore-gemi-kazasiyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1096439226.html
Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı
Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T04:56+0300
2025-05-23T04:56+0300
dünya
kore merkezi haber ajansı (kcna)
asya & pasifik
gemi
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_8e432874bc62248bb190bfc7e3603c28.jpg
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından, özel bir ekibin Kuzey Kore'de bir muhripte meydana gelen kazayı araştırmaya başladığını, gemide yapılan ilk incelemede ciddi bir hasar bulunmadığını, geminin eski haline getirilmesinin yaklaşık 10 gün süreceğini bildirildiHaberde, “Muhribin denize indirilmesi sırasında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma ekibi Cheongjin Tersanesi'ndeki büyük kazayla ilgili aktif bir inceleme başlattı. Soruşturma ekibinde bir savcılık kurumu ve ilgili uzmanlar yer alıyor.” ifadelerine yer verildi.Muhribin incelenmesinin ardından geminin tabanında herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı belirtildi. Ancak, geminin sağ bordasında çizikler olduğu ve arka kısmından içeriye az miktarda deniz suyunun sızdığı açıklandı.Uzmanlar suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün, bordanın eski haline getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün süreceğini belirtilirken, gemideki hasarın ciddi olmadığı vurgulanıyor.Dün KCNA, 21 Mayıs'ta Çongjin limanında 5 bin tonluk yeni bir deplasman muhribinin denize indirilmesi sırasında ciddi bir kaza yaşandığını bildirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarılmasını emretmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kuzey-kore-yeni-savas-gemisinin-hizmete-girme-toreninde-ciddi-bir-kaza-meydana-geldi-1096411587.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_b1d756156d35fe2f1a3545b86cceb13c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kore merkezi haber ajansı (kcna), asya & pasifik, gemi, kaza
kore merkezi haber ajansı (kcna), asya & pasifik, gemi, kaza

Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

04:56 23.05.2025
© Sputnik / Кирилл КаллиниковKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Abone ol
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından, özel bir ekibin Kuzey Kore'de bir muhripte meydana gelen kazayı araştırmaya başladığını, gemide yapılan ilk incelemede ciddi bir hasar bulunmadığını, geminin eski haline getirilmesinin yaklaşık 10 gün süreceğini bildirildi
Haberde, “Muhribin denize indirilmesi sırasında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma ekibi Cheongjin Tersanesi'ndeki büyük kazayla ilgili aktif bir inceleme başlattı. Soruşturma ekibinde bir savcılık kurumu ve ilgili uzmanlar yer alıyor.” ifadelerine yer verildi.
Muhribin incelenmesinin ardından geminin tabanında herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı belirtildi. Ancak, geminin sağ bordasında çizikler olduğu ve arka kısmından içeriye az miktarda deniz suyunun sızdığı açıklandı.
Uzmanlar suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün, bordanın eski haline getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün süreceğini belirtilirken, gemideki hasarın ciddi olmadığı vurgulanıyor.
Dün KCNA, 21 Mayıs'ta Çongjin limanında 5 bin tonluk yeni bir deplasman muhribinin denize indirilmesi sırasında ciddi bir kaza yaşandığını bildirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarılmasını emretmişti.
Öte yandan Gangneung'daki Olimpiyat Köyü'nde Kuzey Koreli sporcuların, kaldıkları binanın penceresine bayrak astığı görüldü. Bu arada Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), gelecek ay yine Güney Kore'de yapılacak Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'na Kuzey Kore'yi de devat etti. Kuzey Kore daveti kabul ederse ilk kez paralimpik kış olimpiyat oyunlarına katılıyor olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
DÜNYA
Kuzey Kore: Yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde 'ciddi bir kaza' meydana geldi
Dün, 04:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала