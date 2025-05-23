https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kuzey-kore-gemi-kazasiyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1096439226.html

Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T04:56+0300

2025-05-23T04:56+0300

2025-05-23T04:56+0300

dünya

kore merkezi haber ajansı (kcna)

asya & pasifik

gemi

kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_8e432874bc62248bb190bfc7e3603c28.jpg

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından, özel bir ekibin Kuzey Kore'de bir muhripte meydana gelen kazayı araştırmaya başladığını, gemide yapılan ilk incelemede ciddi bir hasar bulunmadığını, geminin eski haline getirilmesinin yaklaşık 10 gün süreceğini bildirildiHaberde, “Muhribin denize indirilmesi sırasında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma ekibi Cheongjin Tersanesi'ndeki büyük kazayla ilgili aktif bir inceleme başlattı. Soruşturma ekibinde bir savcılık kurumu ve ilgili uzmanlar yer alıyor.” ifadelerine yer verildi.Muhribin incelenmesinin ardından geminin tabanında herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı belirtildi. Ancak, geminin sağ bordasında çizikler olduğu ve arka kısmından içeriye az miktarda deniz suyunun sızdığı açıklandı.Uzmanlar suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün, bordanın eski haline getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün süreceğini belirtilirken, gemideki hasarın ciddi olmadığı vurgulanıyor.Dün KCNA, 21 Mayıs'ta Çongjin limanında 5 bin tonluk yeni bir deplasman muhribinin denize indirilmesi sırasında ciddi bir kaza yaşandığını bildirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarılmasını emretmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kuzey-kore-yeni-savas-gemisinin-hizmete-girme-toreninde-ciddi-bir-kaza-meydana-geldi-1096411587.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kore merkezi haber ajansı (kcna), asya & pasifik, gemi, kaza