https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kuzey-kore-gemi-kazasiyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1096439226.html
Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı
Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T04:56+0300
2025-05-23T04:56+0300
2025-05-23T04:56+0300
dünya
kore merkezi haber ajansı (kcna)
asya & pasifik
gemi
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_8e432874bc62248bb190bfc7e3603c28.jpg
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından, özel bir ekibin Kuzey Kore'de bir muhripte meydana gelen kazayı araştırmaya başladığını, gemide yapılan ilk incelemede ciddi bir hasar bulunmadığını, geminin eski haline getirilmesinin yaklaşık 10 gün süreceğini bildirildiHaberde, “Muhribin denize indirilmesi sırasında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma ekibi Cheongjin Tersanesi'ndeki büyük kazayla ilgili aktif bir inceleme başlattı. Soruşturma ekibinde bir savcılık kurumu ve ilgili uzmanlar yer alıyor.” ifadelerine yer verildi.Muhribin incelenmesinin ardından geminin tabanında herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı belirtildi. Ancak, geminin sağ bordasında çizikler olduğu ve arka kısmından içeriye az miktarda deniz suyunun sızdığı açıklandı.Uzmanlar suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün, bordanın eski haline getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün süreceğini belirtilirken, gemideki hasarın ciddi olmadığı vurgulanıyor.Dün KCNA, 21 Mayıs'ta Çongjin limanında 5 bin tonluk yeni bir deplasman muhribinin denize indirilmesi sırasında ciddi bir kaza yaşandığını bildirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarılmasını emretmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/kuzey-kore-yeni-savas-gemisinin-hizmete-girme-toreninde-ciddi-bir-kaza-meydana-geldi-1096411587.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_b1d756156d35fe2f1a3545b86cceb13c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kore merkezi haber ajansı (kcna), asya & pasifik, gemi, kaza
kore merkezi haber ajansı (kcna), asya & pasifik, gemi, kaza
Kuzey Kore gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından, özel bir ekibin Kuzey Kore'de bir muhripte meydana gelen kazayı araştırmaya başladığını, gemide yapılan ilk incelemede ciddi bir hasar bulunmadığını, geminin eski haline getirilmesinin yaklaşık 10 gün süreceğini bildirildi
Haberde, “Muhribin denize indirilmesi sırasında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma ekibi Cheongjin Tersanesi'ndeki büyük kazayla ilgili aktif bir inceleme başlattı. Soruşturma ekibinde bir savcılık kurumu ve ilgili uzmanlar yer alıyor.” ifadelerine yer verildi.
Muhribin incelenmesinin ardından geminin tabanında herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı belirtildi. Ancak, geminin sağ bordasında çizikler olduğu ve arka kısmından içeriye az miktarda deniz suyunun sızdığı açıklandı.
Uzmanlar suyun dışarı pompalanmasının 2-3 gün, bordanın eski haline getirilmesinin ise yaklaşık 10 gün süreceğini belirtilirken, gemideki hasarın ciddi olmadığı vurgulanıyor.
Dün KCNA, 21 Mayıs'ta Çongjin limanında 5 bin tonluk yeni bir deplasman muhribinin denize indirilmesi sırasında ciddi bir kaza yaşandığını bildirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un, hasar gören geminin Haziran ayında yapılacak Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi genel kuruluna kadar onarılmasını emretmişti.