https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/egede-sabah-saatlerindeki-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampal-bolgeyi-isaret-etti-85lik-deprem-1096414455.html
Ege'de sabah saatlerindeki deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgeyi işaret etti: 8.5'lik deprem uyarısı
Ege'de sabah saatlerindeki deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgeyi işaret etti: 8.5'lik deprem uyarısı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin batı illerinde de hissedildi. Uzmanlar, bölgede daha büyük depremlerin ve... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T09:22+0300
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Saat 06.19'da Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, deniz yüzeyinin 17.7 kilometre altında kaydedildi.Deprem İzmir ve Muğla dahil birçok ilde hissedildiSarsıntı, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya başta olmak üzere birçok batı ilinde hissedildi. Ayrıca Libya ve Kıbrıs'ta da depremin etkileri kaydedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin hem volkanik hem de sismik faaliyetlerin yoğunlaştığı bir alan olduğunu vurguladı. Pampal, "Burası Girit'in kuzeyinde sonbaharda deprem fırtınasının yaşandığı bölge. 2011'de de benzer sarsıntılar yaşanmıştı" dedi.'8.5 büyüklüğünde depremler üretebi̇li̇r'Prof. Dr. Pampal, esas tehlikenin Girit'in güneyindeki Helen Yayı üzerinde olduğunu belirtti. "Bu bölgede 8 ila 8.5 büyüklüğünde depremler olabilir. Türkiye kıyılarında büyük hasara neden olmayabilir ama tsunami tehlikesi ciddi" ifadelerini kullandı.Pampal, levha sınırında gerçekleşen dalma-batma hareketlerinin tsunamiye yol açabileceğine dikkat çekerek, "Bu tür depremler yalnızca yıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ikincil etki olarak tsunamiye de neden olabilir" uyarısında bulundu.Bu son depremin 8 büyüklüğünde bir sarsıntıyı tetikleme ihtimali olmadığını vurgulayan Pampal, bunun Santorini deprem fırtınasının bir parçası olduğunu ifade etti. Ancak, gelecekte beklenen büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.Türkiye'nin tsunami tecrübesi bulunmadığını hatırlatan Pampal, "Yetkililer vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeli. Geçmişteki büyük depremler, özellikle Muğla, Antalya ve İzmir kıyılarında izler bırakmıştı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ege-denizinde-6-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1096412336.html
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Ege'de sabah saatlerindeki deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgeyi işaret etti: 8.5'lik deprem uyarısı
09:22 22.05.2025 (güncellendi: 09:52 22.05.2025)
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin batı illerinde de hissedildi. Uzmanlar, bölgede daha büyük depremlerin ve tsunami riskinin olabileceğini belirtti. İlk açıklamalara göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölge için 8.5 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.
Saat 06.19'da Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, deniz yüzeyinin 17.7 kilometre altında kaydedildi.
Deprem İzmir ve Muğla dahil birçok ilde hissedildi
Sarsıntı, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya başta olmak üzere birçok batı ilinde hissedildi. Ayrıca Libya ve Kıbrıs'ta da depremin etkileri kaydedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin hem volkanik hem de sismik faaliyetlerin yoğunlaştığı bir alan olduğunu vurguladı. Pampal, "Burası Girit'in kuzeyinde sonbaharda deprem fırtınasının yaşandığı bölge. 2011'de de benzer sarsıntılar yaşanmıştı" dedi.
'8.5 büyüklüğünde depremler üretebi̇li̇r'
Prof. Dr. Pampal, esas tehlikenin Girit'in güneyindeki Helen Yayı üzerinde olduğunu belirtti. "Bu bölgede 8 ila 8.5 büyüklüğünde depremler olabilir. Türkiye kıyılarında büyük hasara neden olmayabilir ama tsunami tehlikesi ciddi" ifadelerini kullandı.
Pampal, levha sınırında gerçekleşen dalma-batma hareketlerinin tsunamiye yol açabileceğine dikkat çekerek, "Bu tür depremler yalnızca yıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ikincil etki olarak tsunamiye de neden olabilir" uyarısında bulundu.
Bu son depremin 8 büyüklüğünde bir sarsıntıyı tetikleme ihtimali olmadığını vurgulayan Pampal, bunun Santorini deprem fırtınasının bir parçası olduğunu ifade etti. Ancak, gelecekte beklenen büyük depremler için hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye'nin tsunami tecrübesi bulunmadığını hatırlatan Pampal, "Yetkililer vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeli. Geçmişteki büyük depremler, özellikle Muğla, Antalya ve İzmir kıyılarında izler bırakmıştı" dedi.