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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Karar bekleniyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Karar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatili yaklaşırken milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak... 22.05.2025, Sputnik Türkiye
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2025 yılı Kurban Bayramı tatili için geri sayım sürerken, vatandaşların en çok merak ettiği konu tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram için gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bu toplantıda, tatilin 9 güne çıkarılması karara bağlanabilir.Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normal şartlarda iki haftada bir toplanıyor. En son toplantı 12 Mayıs’ta gerçekleştirilmişti. Beklentilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı, 26 Mayıs Pazartesi günü Ankara Beştepe'de yapılacak. Toplantının gündeminde, ekonomi ve dış politika gibi başlıkların yanı sıra, bayram tatilinin süresi de yer alacak.Kurban Bayramı tati̇li̇ uzayacak mı?Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesindeki 3 Haziran Salı ile 5 Haziran Perşembe günleri arasında birleştirici bir karar alınması durumunda tatil, hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.Daha önceki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde olduğu gibi, bu konuda alınacak kararın Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna duyurulması bekleniyor.9 günlük tati̇l i̇çi̇n beklenti̇ yüksekKamu çalışanları, öğrenciler, turizmciler ve özel sektör temsilcileri 9 günlük tatil kararının çıkmasını umutla bekliyor. Özellikle iç turizmde hareketlilik sağlanması adına, uzun tatil kararlarının ekonomik fayda sağladığı belirtiliyor.Tatilin kaç gün süreceğiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak kararın 26 Mayıs’taki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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kabine toplantısı, kabine toplantısı ne zaman, kurban bayramı tatili, kurban bayramı tatili 2025, kurban bayramı tatili 9 gün, bayram tatili uzatıldı mı, 2025 kurban bayramı, kurban bayramı tatili kaç gün, kurban bayramı tatili ne zaman, kurban bayramı 2025, kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı, 2025 kurban bayramı tatili 9 gün mü, kurban bayramı tatili 2025 kaç gün, 2025 kurban bayramı tatili kaç gün, kurban bayramı tatili 2025 ne zaman, kurban bayramı tatili 2025 kaç gün sürecek, kurban bayramı tatili 9 gün mü olacak, kurban bayramı tatili 9 gün mü, kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı 2025, kurban bayramı tatili 2025 uzatılacak mı, kurban bayramı tatili 2025 kaç gün olacak, kurban bayramı tatili 2025 kaç gün sürecek, kurban bayramı tatili 2025 kaç gün olacak, kurban bayramı tatili 2025 kaç gün sürecek, kurban bayramı tatili 2025 kaç gün olacak

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Karar bekleniyor

10:31 22.05.2025
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© AA
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Kurban Bayramı tatili yaklaşırken milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Son toplantı 12 Mayıs’ta yapıldı, bir sonraki toplantının ise 26 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.
2025 yılı Kurban Bayramı tatili için geri sayım sürerken, vatandaşların en çok merak ettiği konu tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram için gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bu toplantıda, tatilin 9 güne çıkarılması karara bağlanabilir.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normal şartlarda iki haftada bir toplanıyor. En son toplantı 12 Mayıs’ta gerçekleştirilmişti. Beklentilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı, 26 Mayıs Pazartesi günü Ankara Beştepe'de yapılacak. Toplantının gündeminde, ekonomi ve dış politika gibi başlıkların yanı sıra, bayram tatilinin süresi de yer alacak.

Kurban Bayramı tati̇li̇ uzayacak mı?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesindeki 3 Haziran Salı ile 5 Haziran Perşembe günleri arasında birleştirici bir karar alınması durumunda tatil, hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.
Daha önceki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde olduğu gibi, bu konuda alınacak kararın Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

9 günlük tati̇l i̇çi̇n beklenti̇ yüksek

Kamu çalışanları, öğrenciler, turizmciler ve özel sektör temsilcileri 9 günlük tatil kararının çıkmasını umutla bekliyor. Özellikle iç turizmde hareketlilik sağlanması adına, uzun tatil kararlarının ekonomik fayda sağladığı belirtiliyor.
Tatilin kaç gün süreceğiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak kararın 26 Mayıs’taki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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