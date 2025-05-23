https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kremlin-ukraynayla-muzakereler-konusunda-tum-nuanslar-onemli-1096440549.html
Kremlin: Ukrayna’yla müzakereler konusunda tüm nüanslar önemli
Kremlin: Ukrayna’yla müzakereler konusunda tüm nüanslar önemli
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya’yla müzakere sürecine katılan heyette değişikliğe gidebileceği yönündeki haberi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakereler... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T07:20+0300
2025-05-23T07:20+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna müzakere heyetinde değişikliğe gidilebileceğini yönündeki haberi değerlendirdi.Peskov, “Tüm nüanslar önemli” ifadesini kullandı.İstanbul görüşmesiİstanbul'da 16 Mayıs 2025 tarihinde Rusya ile görüşmelerde bulunan Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rustem Umerov başkanlık etti. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergey Kislitsa, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Aleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleg Lugovskiy, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Şevçenko ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy yer aldı.Vladimir Zelenskiy, 19 Mayıs kararıyla, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler için genişletilmiş daimi bir heyet oluşturulması talimatını verdi.Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeler bir hafta önce İstanbul'da gerçekleşti. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Rus heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 1000'e 1000 esir takası yapılacağını duyurdu. Ayrıca Moskova ve Kiev, gelecekteki ateşkes vizyonlarını sunma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.Ukrayna tarafı görüşmede ülke liderlerinin bir araya gelmesini talep etti. Moskova da bunu dikkat aldığını açıkladı. Medinskiy ayrıca Rusya'nın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.Putin-Trump görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD lideri Donald Trump, 19 Mayıs Pazartesi günü, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün de ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin iki saatten fazla sürdüğünü bildiren Putin, Moskova'nın Kiev tarafıyla gelecekteki olası bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/avrupa-komisyonu-ab-6-hazirandan-sonra-ukrayna-tarim-urunlerine-gumruk-vergileri-baslayacak-1096438981.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, i̇stanbul
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, i̇stanbul
Kremlin: Ukrayna’yla müzakereler konusunda tüm nüanslar önemli
07:20 23.05.2025 (güncellendi: 07:49 23.05.2025)
Kiev rejiminin Rusya’yla müzakere sürecine katılan heyette değişikliğe gidebileceği yönündeki haberi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakereler konusunda tüm nüansların önemli olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna müzakere heyetinde değişikliğe gidilebileceğini yönündeki haberi değerlendirdi.
Peskov, “Tüm nüanslar önemli” ifadesini kullandı.
İstanbul'da 16 Mayıs 2025 tarihinde Rusya ile görüşmelerde bulunan Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rustem Umerov başkanlık etti. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergey Kislitsa, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Aleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleg Lugovskiy, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Şevçenko ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vadim Skibitskiy yer aldı.
Vladimir Zelenskiy, 19 Mayıs kararıyla, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler için genişletilmiş daimi bir heyet oluşturulması talimatını verdi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeler bir hafta önce İstanbul'da gerçekleşti. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Rus heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile 1000'e 1000 esir takası yapılacağını duyurdu. Ayrıca Moskova ve Kiev, gelecekteki ateşkes vizyonlarını sunma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Ukrayna tarafı görüşmede ülke liderlerinin bir araya gelmesini talep etti. Moskova da bunu dikkat aldığını açıkladı. Medinskiy ayrıca Rusya'nın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD lideri Donald Trump, 19 Mayıs Pazartesi günü, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün de ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin iki saatten fazla sürdüğünü bildiren Putin, Moskova'nın Kiev tarafıyla gelecekteki olası bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.