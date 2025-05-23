https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kobilere-30-milyar-liralik-yeni-destek-paketinin-detaylari-belli-oldu-1096444486.html
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketinin detayları belli oldu
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketinin detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ’lerin büyümesini ve rekabet gücünü artırmak için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alıyor. 25 milyar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T10:07+0300
2025-05-23T10:07+0300
2025-05-23T10:07+0300
ekonomi̇
kobi̇
destek
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler için 30 milyar liralık kredi destek paketini devreye alacağını açıkladı. Yeni finansman modeli, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sunulacak ve 25 milyar lira kefalet limiti içerecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde yaptığı açıklamada, iş dünyasına verilen desteklerin önemini vurgulayarak, şu sözleri kullandı:“KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız.”Bu açıklama, iş dünyası ve özellikle KOBİ’ler için yeni bir sürecin habercisi olarak yorumlandı.Yatırım ve i̇şletme harcamalarına odaklanan paketHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, destek paketinin detaylarını şu şekilde paylaştı:“KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacağız.”Şimşek ayrıca, kredi üst limitlerinin işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için ise 30 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı.Kefalet oranı yüzde 85 olacakPaket kapsamında sağlanacak krediler için kefalet oranı yüzde 85 olacak. Bu oran, krediye erişimi kolaylaştırırken, finansman risklerini de minimize etmeyi hedefliyor. Protokol aşaması tamamlanan destek paketi, çok yakında uygulamaya geçecek.Bakan Şimşek, destek paketiyle ilgili değerlendirmesinde KOBİ’lerin stratejik rolüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:“Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Bu itibarla üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ’lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ’lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ’lerimizin gücüne güç katacağız.”
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kobi̇, destek, hazine ve maliye bakanlığı
kobi̇, destek, hazine ve maliye bakanlığı
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketinin detayları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ’lerin büyümesini ve rekabet gücünü artırmak için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alıyor. 25 milyar lira kefalet limiti ile sunulacak bu paket, yatırım ve işletme harcamalarını kapsayacak şekilde hazırlanırken, kısa sürede kullanıma sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler için 30 milyar liralık kredi destek paketini devreye alacağını açıkladı. Yeni finansman modeli, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sunulacak ve 25 milyar lira kefalet limiti içerecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde yaptığı açıklamada, iş dünyasına verilen desteklerin önemini vurgulayarak, şu sözleri kullandı:
“KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız.”
Bu açıklama, iş dünyası ve özellikle KOBİ’ler için yeni bir sürecin habercisi olarak yorumlandı.
Yatırım ve i̇şletme harcamalarına odaklanan paket
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, destek paketinin detaylarını şu şekilde paylaştı:
“KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacağız.”
Şimşek ayrıca, kredi üst limitlerinin işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için ise 30 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kefalet oranı yüzde 85 olacak
Paket kapsamında sağlanacak krediler için kefalet oranı yüzde 85 olacak. Bu oran, krediye erişimi kolaylaştırırken, finansman risklerini de minimize etmeyi hedefliyor. Protokol aşaması tamamlanan destek paketi, çok yakında uygulamaya geçecek.
Bakan Şimşek, destek paketiyle ilgili değerlendirmesinde KOBİ’lerin stratejik rolüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
“Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken makroekonomik istikrarı koruma hedefiyle eş zamanlı olarak reel sektörün ihtiyaçlarını da yakından takip ediyoruz. Bu itibarla üretim ve istihdamın temel taşı KOBİ’lerimizin desteklenmesi, bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ’lerimizin büyümeye katkısını ve rekabet güçlerini artırmak için finansman imkanlarını destekleme çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kaynakları ile KOBİ’lerimizin gücüne güç katacağız.”