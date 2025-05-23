https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kirim-kongodan-bir-haftada-ucuncu-olum-1096445554.html
Kene kabusu devam ediyor: Kırım Kongo'dan bir haftada üçüncü ölüm
Kene kabusu devam ediyor: Kırım Kongo'dan bir haftada üçüncü ölüm
Sputnik Türkiye
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T10:44+0300
2025-05-23T10:44+0300
2025-05-23T11:03+0300
türki̇ye
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_e45521ecd092b9459545ca6a69fd7628.jpg
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti. Aydemir, bir haftada KKKA nedeniyle hayatını kaybeden üçüncü kişi oldu. İki gün önce KKKA nedeniyle 1.5 yaşındaki Metehan bebek de hayatını kaybederken, 15 Mayıs'ta 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K. da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Keneyi kendi çıkardıYıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir'in karnına 9 gün önce kene yapıştı. Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.KKKA'dan nasıl korunulur?Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene riski olan yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Oturulacak yerlere açık renkli örtü serilmeli. Hayvanların üzerindeki kenelere, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmamalı. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/15-yasindaki-metehan-kirim-kongo-kanamali-atesi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1096364815.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/01/1044401628_154:0:1447:970_1920x0_80_0_0_af2598b65ef77c090b067ad8bb43dfc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kkka, kene ısırması, kkka nasıl korunulur, kkka öldürür mü
kkka, kene ısırması, kkka nasıl korunulur, kkka öldürür mü
Kene kabusu devam ediyor: Kırım Kongo'dan bir haftada üçüncü ölüm
10:44 23.05.2025 (güncellendi: 11:03 23.05.2025)
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti. Aydemir, bir haftada KKKA nedeniyle hayatını kaybeden üçüncü kişi oldu. İki gün önce KKKA nedeniyle 1.5 yaşındaki Metehan bebek de hayatını kaybederken, 15 Mayıs'ta 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K. da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir'in karnına 9 gün önce kene yapıştı. Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.
KKKA'dan nasıl korunulur?
Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene riski olan yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.
Oturulacak yerlere açık renkli örtü serilmeli.
Hayvanların üzerindeki kenelere, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmamalı.
Riskli alanlardan döndükten sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli.
Bu belirtilere dikkat
KKKA'nın kene tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterdiğini belirten Elaldı, bazı hastalarda ise bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar şeklinde görüldüğünü dile getirdi.