https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kirim-kongodan-bir-haftada-ucuncu-olum-1096445554.html

Kene kabusu devam ediyor: Kırım Kongo'dan bir haftada üçüncü ölüm

Kene kabusu devam ediyor: Kırım Kongo'dan bir haftada üçüncü ölüm

Sputnik Türkiye

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T10:44+0300

2025-05-23T10:44+0300

2025-05-23T11:03+0300

türki̇ye

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

ölüm

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir hayatını kaybetti. Aydemir, bir haftada KKKA nedeniyle hayatını kaybeden üçüncü kişi oldu. İki gün önce KKKA nedeniyle 1.5 yaşındaki Metehan bebek de hayatını kaybederken, 15 Mayıs'ta 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K. da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Keneyi kendi çıkardıYıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir'in karnına 9 gün önce kene yapıştı. Keneyi kendisi çıkaran Aydemir, rahatsızlanmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Aydemir'in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.KKKA'dan nasıl korunulur?Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene riski olan yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Oturulacak yerlere açık renkli örtü serilmeli. Hayvanların üzerindeki kenelere, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmamalı. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/15-yasindaki-metehan-kirim-kongo-kanamali-atesi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1096364815.html

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kkka, kene ısırması, kkka nasıl korunulur, kkka öldürür mü