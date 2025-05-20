1.5 yaşındaki Metehan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
07:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı ve kadınların rolü
09:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Günün öne çıkan başlıkları
13:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
14:09
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/15-yasindaki-metehan-kirim-kongo-kanamali-atesi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1096364815.html
1.5 yaşındaki Metehan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki Metehan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İki gün önce kene yapışan 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T13:14+0300
2025-05-20T13:14+0300
türki̇ye
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
bebek
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103358/63/1033586337_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_75ec185933de2b0c1f02236a954c9c84.jpg
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte vakaların sayısında artışa dikkat çekerken geçtiğimiz hafta da bir kişi yaşamını yitirmişti. İki gün önce kene yapışmıştıSivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/kene-kabusu-geri-geldi-35-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1096242460.html
türki̇ye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103358/63/1033586337_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_332c19102bc0d44794ef1ba752dc9db8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bebek, hayatını kaybetti
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bebek, hayatını kaybetti

1.5 yaşındaki Metehan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti

13:14 20.05.2025
© AAKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Kene
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
Abone ol
İki gün önce kene yapışan 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte vakaların sayısında artışa dikkat çekerken geçtiğimiz hafta da bir kişi yaşamını yitirmişti.

İki gün önce kene yapışmıştı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.
Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sivas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
SAĞLIK
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
15 Mayıs, 11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала