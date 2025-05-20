https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/15-yasindaki-metehan-kirim-kongo-kanamali-atesi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1096364815.html
1.5 yaşındaki Metehan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki Metehan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İki gün önce kene yapışan 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T13:14+0300
2025-05-20T13:14+0300
2025-05-20T13:14+0300
türki̇ye
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
bebek
hayatını kaybetti
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte vakaların sayısında artışa dikkat çekerken geçtiğimiz hafta da bir kişi yaşamını yitirmişti. İki gün önce kene yapışmıştıSivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/kene-kabusu-geri-geldi-35-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1096242460.html
türki̇ye
bebek
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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bebek, hayatını kaybetti
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bebek, hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki Metehan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti
İki gün önce kene yapışan 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte vakaların sayısında artışa dikkat çekerken geçtiğimiz hafta da bir kişi yaşamını yitirmişti.
İki gün önce kene yapışmıştı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.
Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.