https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kemal-sunali-canlandiracak-oyuncu-belli-oldu-1096450866.html

Adile filminde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu

Adile filminde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı Adile filminde, Kemal Sunal'ı oyuncu Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı belirtildi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

adile naşit

kemal sunal

güldür güldür show

berkay tulumbacı

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Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan ve 1987'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı 'Adile' filminin çekimleri devam ediyor. Filmde, Kemal Sunal'ı, 'Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı ortaya çıktı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yapacağı filmde Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek. Türk sinemasının efsane oyuncularından Tarık Akan'ı da Çetin Lale canlandıracak. Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak. Adile Naşit kimdir?1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi. 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

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adile naşit, kemal sunal, güldür güldür show, berkay tulumbacı