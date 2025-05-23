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Adile filminde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu
Adile filminde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı Adile filminde, Kemal Sunal'ı oyuncu Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı belirtildi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T12:33+0300
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Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan ve 1987'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı 'Adile' filminin çekimleri devam ediyor. Filmde, Kemal Sunal'ı, 'Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı ortaya çıktı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yapacağı filmde Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek. Türk sinemasının efsane oyuncularından Tarık Akan'ı da Çetin Lale canlandıracak. Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak. Adile Naşit kimdir?1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi. 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
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adile naşit, kemal sunal, güldür güldür show, berkay tulumbacı
adile naşit, kemal sunal, güldür güldür show, berkay tulumbacı

Adile filminde, Kemal Sunal'ı canlandıracak oyuncu belli oldu

12:33 23.05.2025
Berkay Tulumbacı
Berkay Tulumbacı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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Ünlü oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı Adile filminde, Kemal Sunal'ı oyuncu Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı belirtildi.
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan ve 1987'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı 'Adile' filminin çekimleri devam ediyor. Filmde, Kemal Sunal'ı, 'Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı'nın canlandıracağı ortaya çıktı.
Berkay Tulumbacı
Berkay Tulumbacı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
Berkay Tulumbacı
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yapacağı filmde Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek. Türk sinemasının efsane oyuncularından Tarık Akan'ı da Çetin Lale canlandıracak. Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.

Adile Naşit kimdir?

1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.
Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi. 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Ayşen Gruda - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
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'Adile' filmi geliyor: Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu
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