https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/adile-filmi-geliyor-aysen-grudayi-canlandiracak-isim-belli-oldu-1096332003.html

'Adile' filmi geliyor: Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu

'Adile' filmi geliyor: Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu

Sputnik Türkiye

Adile Naşit’in hayatını anlatan “Adile” filmi için hazırlıklar sürüyor. Filmde Ayşen Gruda’yı Elif Nur Kerkük, Adile Naşit’i Meltem Kaptan, Münir Özkul’u... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T11:22+0300

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yaşam

adile naşit

film

ayşen gruda

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1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit, “Hababam Sınıfı” ve “Uykudan Önce” gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı. Şimdi o hayat, güçlü bir kadro ve deneyimli bir ekiple “Adile” filmiyle sinema perdesine taşınıyor. Filmin yapımcılığını BKM, yönetmenliğini ise usta isim Çağan Irmak üstleniyor.Ayşen Gruda rolü Elif Nur Kerkük’ünBirsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Ayşen Gruda’yı genç oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak. Kerkük; Babamın Ceketi, Çarşı Pazar ve Lohusa gibi yapımlardaki performansıyla biliniyor. Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.Meltem Kaptan Adile Naşit’i oynayacakAdile Naşit’i canlandıracak isim ise daha önce “Rabiye Kurnaz vs George W. Bush” filmiyle 2022 Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan olacak. Kaptan’ın güçlü oyunculuğu, filmin en merak edilen unsurlarından biri.Kadroda kimler var?Yeşilçam’ın yıldızlarına vefa projesi“Adile” filminde yer alan diğer önemli karakterler ve onları canlandıracak oyuncular:

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adile naşit, film, ayşen gruda