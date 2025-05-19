https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/adile-filmi-geliyor-aysen-grudayi-canlandiracak-isim-belli-oldu-1096332003.html
'Adile' filmi geliyor: Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filmi geliyor: Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Adile Naşit’in hayatını anlatan “Adile” filmi için hazırlıklar sürüyor. Filmde Ayşen Gruda’yı Elif Nur Kerkük, Adile Naşit’i Meltem Kaptan, Münir Özkul’u... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T11:22+0300
2025-05-19T11:22+0300
2025-05-19T11:22+0300
yaşam
adile naşit
film
ayşen gruda
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1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit, “Hababam Sınıfı” ve “Uykudan Önce” gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı. Şimdi o hayat, güçlü bir kadro ve deneyimli bir ekiple “Adile” filmiyle sinema perdesine taşınıyor. Filmin yapımcılığını BKM, yönetmenliğini ise usta isim Çağan Irmak üstleniyor.Ayşen Gruda rolü Elif Nur Kerkük’ünBirsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Ayşen Gruda’yı genç oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak. Kerkük; Babamın Ceketi, Çarşı Pazar ve Lohusa gibi yapımlardaki performansıyla biliniyor. Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.Meltem Kaptan Adile Naşit’i oynayacakAdile Naşit’i canlandıracak isim ise daha önce “Rabiye Kurnaz vs George W. Bush” filmiyle 2022 Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan olacak. Kaptan’ın güçlü oyunculuğu, filmin en merak edilen unsurlarından biri.Kadroda kimler var?Yeşilçam’ın yıldızlarına vefa projesi“Adile” filminde yer alan diğer önemli karakterler ve onları canlandıracak oyuncular:
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adile naşit, film, ayşen gruda
adile naşit, film, ayşen gruda
'Adile' filmi geliyor: Ayşen Gruda'yı canlandıracak isim belli oldu
Adile Naşit’in hayatını anlatan “Adile” filmi için hazırlıklar sürüyor. Filmde Ayşen Gruda’yı Elif Nur Kerkük, Adile Naşit’i Meltem Kaptan, Münir Özkul’u Levent Can canlandıracak.
1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit, “Hababam Sınıfı” ve “Uykudan Önce” gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı. Şimdi o hayat, güçlü bir kadro ve deneyimli bir ekiple “Adile” filmiyle sinema perdesine taşınıyor. Filmin yapımcılığını BKM, yönetmenliğini ise usta isim Çağan Irmak üstleniyor.
Ayşen Gruda rolü Elif Nur Kerkük’ün
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Ayşen Gruda’yı genç oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak. Kerkük; Babamın Ceketi, Çarşı Pazar ve Lohusa gibi yapımlardaki performansıyla biliniyor. Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.
Meltem Kaptan Adile Naşit’i oynayacak
Adile Naşit’i canlandıracak isim ise daha önce “Rabiye Kurnaz vs George W. Bush” filmiyle 2022 Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan olacak. Kaptan’ın güçlü oyunculuğu, filmin en merak edilen unsurlarından biri.
Yeşilçam’ın yıldızlarına vefa projesi
“Adile” filminde yer alan diğer önemli karakterler ve onları canlandıracak oyuncular:
Gazanfer Özcan
– Torunu Tarık Ündüz
Ziya Keskiner
(Adile Naşit’in eşi) – Serhat Tutumluer
Ahmet Keskiner
(oğlu) – Berke Karabıyık