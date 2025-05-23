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Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açılıyor
Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açılıyor
Sputnik Türkiye
Deprem güvenliği için güçlendirme çalışmaları kapsamında kapatılan İSPARK otoparkları yeniden hizmete alındı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T16:33+0300
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İstanbul'da yangın ve deprem güvenliği açısından 28 Nisan'da geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları açılıyor. Tüm otoparklar 23 Mayıs itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. 23 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.Yeniden açılan otoparklar şöyle:
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hangi ispark otoparkları açılacak, ispark otoparkları açılıyor mu, ispark otoparkları ne zaman açılacak, ispark otoparkları neden kapatıldı
hangi ispark otoparkları açılacak, ispark otoparkları açılıyor mu, ispark otoparkları ne zaman açılacak, ispark otoparkları neden kapatıldı

Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açılıyor

16:33 23.05.2025 (güncellendi: 16:43 23.05.2025)
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
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Deprem güvenliği için güçlendirme çalışmaları kapsamında kapatılan İSPARK otoparkları yeniden hizmete alındı.
İstanbul'da yangın ve deprem güvenliği açısından 28 Nisan'da geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları açılıyor. Tüm otoparklar 23 Mayıs itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

23 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.
Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.
Yeniden açılan otoparklar şöyle:
-Pendik katlı
-Kadıköy Yeni Salı pazarı PD Katlı otoparkı
-Ümraniye Okan Sokak Zemin altı otoparkı
-Ümraniye katlı otoparkı
Ümraniye Haldun Alagaş
Kağıthane Harmantepe Zemin altı otoparkı
Hamidiye Mahallesi katlı otoparkı
Levent Metro yer altı otoparkı
Seyrantepe katlı (Arena karşısı)
Hacı Osman metro yer altı otoparkı
Balmumcu katlı
Alibeyköy Yeşiltepe Zemin altı otoparkı
Maçka katlı otoparkı
Şişli zemin altı otoparkı
Fatih katlı otoparkı
Bayrampaşa Atatürk Parkı zemin altı otoparkı
Bayrampaşa Altıntepsi zemin altı otoparkı
Bayrampaşa Yenidoğan zemin altı otoparkı
Bayrampaşa Arda Turan Spor Kompleksi
Bağcılar Demirkapı Zemin altı otopark
Halkalı Mahallesi zemin altı otopark
Bayrampaşa Muratpaşa yer altı otoparkı
Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak katlı otoparkı
Bahçelievler Siyavuşpaşa yer altı otoparkı
Arnavutköy zemin altı otoparkı
Sultangazi zemin altı otoparkı
Zeytinburnu Mevlana yer altı otoparkı
Bağcılar Kent Meydanı PD zemin altı otoparkı
Ataköy Metro Durağı yanı
Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi katlı
Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı zemin altı otoparkı
Merter Metro zemin altı otoparkı
Merter Katlı otoparkı
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
TÜRKİYE
İSPARK'a ait 36 otopark neden kapatıldı?
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