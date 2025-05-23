https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kapatilan-ispark-otoparklari-yeniden-aciliyor-1096463151.html

Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açılıyor

Kapatılan İSPARK otoparkları yeniden açılıyor

Sputnik Türkiye

Deprem güvenliği için güçlendirme çalışmaları kapsamında kapatılan İSPARK otoparkları yeniden hizmete alındı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T16:33+0300

2025-05-23T16:33+0300

2025-05-23T16:43+0300

türki̇ye

i̇spark

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

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İstanbul'da yangın ve deprem güvenliği açısından 28 Nisan'da geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları açılıyor. Tüm otoparklar 23 Mayıs itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. 23 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait taşınmazlarda yangın ve deprem güvenliği açısından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili İBB birimleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; İSPARK ve İBB tarafından otoparklarda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca, ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalar da planlandı.Bu kapsamda, İstanbul Valiliği’nin 21 Mayıs 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, tüm otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor.Yeniden açılan otoparklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/isparka-ait-36-otopark-neden-kapatildi-1095782435.html

türki̇ye

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