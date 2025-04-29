https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/isparka-ait-36-otopark-neden-kapatildi-1095782435.html

İSPARK'a ait 36 otopark neden kapatıldı?

İSPARK'a ait 36 otopark neden kapatıldı?

Sputnik Türkiye

İSPARK otoparkları neden kapatıldı?

2025-04-29T17:02+0300

2025-04-29T17:02+0300

2025-04-29T17:02+0300

türki̇ye

i̇spark

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

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İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.İSPARK otoparkları neden kapatıldı?İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından İBB'ye iletilen 25 Şubat 2025 tarih ve 841503 sayılı "Yangın Tedbirleri" konulu yazı doğrultusunda, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.'Deprem güvenliği taraması yapılacak'Açıklamada, "Öte yandan, 23 Nisan 2025'te meydana gelen Silivri depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir. Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/isparka-ait-36-otopark-ibb-zabita-ekipleri-tarafindan-muhurlendi-1095757477.html

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i̇spark otoparkları, ispark, ispark neden kapalı