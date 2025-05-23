https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kacak-kazi-yapiyorlardi-hayatlarini-kaybettiler-1096440044.html

Kaçak kazı yapıyorlardı, hayatlarını kaybettiler

Kaçak kazı yapıyorlardı, hayatlarını kaybettiler

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi. Zehirli gazdan etkilendikleri iddia ediliyor. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T06:59+0300

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türki̇ye

kazı

kaçak kazı

kazı çalışması

zehirlenme

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Gebze ilçesinin Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı. Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

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kazı, kaçak kazı, kazı çalışması, zehirlenme