https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kacak-kazi-yapiyorlardi-hayatlarini-kaybettiler-1096440044.html
Kaçak kazı yapıyorlardı, hayatlarını kaybettiler
Kaçak kazı yapıyorlardı, hayatlarını kaybettiler
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi. Zehirli gazdan etkilendikleri iddia ediliyor. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T06:59+0300
2025-05-23T06:59+0300
2025-05-23T06:59+0300
türki̇ye
kazı
kaçak kazı
kazı çalışması
zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096439887_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_712f0ced82410dc9e5d0799f16caae90.jpg
Gebze ilçesinin Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı. Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/azteklerin-korkunc-ritueli-binlerce-yil-sonra-gun-yuzune-cikti-gelmis-gecmis-en-rahatsiz-edici-1096396056.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096439887_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_38a669ad91e952449b6b43b328fa98eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kazı, kaçak kazı, kazı çalışması, zehirlenme
kazı, kaçak kazı, kazı çalışması, zehirlenme
Kaçak kazı yapıyorlardı, hayatlarını kaybettiler
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi. Zehirli gazdan etkilendikleri iddia ediliyor.
Gebze ilçesinin Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı. Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.