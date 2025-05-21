https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/azteklerin-korkunc-ritueli-binlerce-yil-sonra-gun-yuzune-cikti-gelmis-gecmis-en-rahatsiz-edici-1096396056.html

Azteklerin korkunç ritüeli binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Gelmiş geçmiş en rahatsız edici arkeolojik keşif'

Azteklerin korkunç ritüeli binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı: 'Gelmiş geçmiş en rahatsız edici arkeolojik keşif'

Sputnik Türkiye

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yapılan kazılarda, Aztek dönemine ait bir tapınağın kalıntıları arasında insan kafataslarından oluşan devasa bir kule... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:54+0300

2025-05-21T13:54+0300

2025-05-21T13:54+0300

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Mexico City’nin tarihi merkezinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, Aztek medeniyetine ait olduğu düşünülen ve insan kafataslarından inşa edilmiş büyük bir kule keşfedildi. Templo Mayor olarak bilinen eski bir tapınak kompleksinde yer alan bu yapı, insan kurbanlarının kafataslarının halka açık bir şekilde sergilendiğini gösteriyor.Her katmanı kurbanlarla örülmüşArkeologlara göre kule, onlarca katmandan oluşuyor ve yüzlerce insan kurbanının kafatası birbirine harçla birleştirilerek inşa edilmiş. Uzmanlar, bu tarz yapıların Azteklerin dini inanç sisteminde büyük yer tuttuğunu, özellikle savaş tanrısı Huitzilopochtli'ye adanmış ritüellerde önemli bir sembol olduğunu belirtiyor.Aztekler ve i̇nsan kurban etme ritüelleriAztek uygarlığı, insan kurban etmeyi tanrılarıyla iletişim kurmanın ve evrenin dengesini sürdürmenin bir yolu olarak görüyordu. Kurban edilen kişilerin kafatasları, genellikle tapınakların önünde veya özel sunaklarda halka açık biçimde sergileniyordu. Yeni keşif, bu ritüelin kapsamının tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösteriyor.Mexico City'nin altı Aztek tarihiyle doluGünümüzde modern binaların yükseldiği Mexico City, aslında Azteklerin başkenti olan Tenochtitlan üzerine inşa edilmiş durumda. Bu nedenle bölgede yapılan kazılar, sıklıkla önemli arkeolojik bulgulara ulaşıyor. Bu son keşif ise, Meksika'nın tarih öncesi dönemlerine ışık tutması açısından büyük bir önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/james-webbden-tarihi-kesif-evrenin-derinliklerinde-hayat-sinyali-olabilir-1096394667.html

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