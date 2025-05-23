https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/islam-memisten-gram-altin-uyarisi-6-hazirana-kalan-yanar-1096445786.html

İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: '6 Haziran’a kalan yanar'

İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: '6 Haziran’a kalan yanar'

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Gram altında 4500 TL seviyesinin hedeflendiğini... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T10:51+0300

2025-05-23T10:51+0300

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Finans analisti İslam Memiş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gram altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, gram altının 4500 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini belirterek, bu seviyeye ulaşmadan önceki dönemin alım fırsatı olduğunu ifade etti. Özellikle 6 Haziran tarihine kadar alım yapmayan yatırımcıların bu fırsatı kaçırabileceğini vurguladı.“Üçüncü dalış” uyarısı: Son alım fırsatıMemiş, gram altında yaşanan düşüşleri “üçüncü dalış” olarak nitelendirerek, bu düşüşün son alım fırsatı olduğunu belirtti. Gram altının 4000 TL seviyesinin altına sarkabileceğini ifade eden uzman, bu seviyelerin alım için cazip olduğunu söyledi. Yatırımcıların bu dönemi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.Döviz ve gümüş piyasalarında son durumDöviz piyasasına da değinen Memiş, dolar/TL kurunun şu anda 38.87 TL seviyesinde olduğunu belirtti. Kurban Bayramı öncesinde Türk Lirası'na olan talebin artmasıyla dövizde yatay bir seyir izlendiğini ifade etti. Ancak yılın ikinci yarısında dolar/TL kurunun 40-45 TL bandına ulaşabileceğini öngördü.Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram gümüşün 40 TL seviyesinin altına düşmesinin alım fırsatı sunduğunu belirtti. Yatırımcıların bu seviyeleri değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.Yatırımcılara tavsiye: Nakit hazırlığını erken yapınMemiş, bayram dönemlerinde nakit ihtiyacının arttığını ve bu nedenle yatırımcıların nakit hazırlıklarını önceden yapmaları gerektiğini belirtti. Bayrama birkaç gün kala yapılacak işlemlerde makas aralıklarının açılabileceğini ve fiyatların geri çekilebileceğini ifade etti. Bu nedenle yatırımcıların planlarını önceden yapmaları gerektiğini vurguladı.Sabırlı olan kazanacakİslam Memiş, gram altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını tavsiye etti. Haziran ayı sonrasında altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini belirten uzman, yatırımcıların panik yapmadan planlı hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

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