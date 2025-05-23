https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/iranli-uzman-rusyanin-kurmayi-planladigi-tampon-bolge-sivillerin-korunmasini-amacliyor-1096471953.html

İranlı uzman: Rusya’nın kurmayı planladığı tampon bölge, sivillerin korunmasını amaçlıyor

İranlı uzman: Rusya’nın kurmayı planladığı tampon bölge, sivillerin korunmasını amaçlıyor

Sputnik Türkiye

İranlı uzman Ruhullah Modaber, Rusya ile Ukrayna arasında kurulması planlanan tampon bölgenin bir siyaset meselesi değil, temel bir güvenlik ve insan hayatının... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T21:56+0300

2025-05-23T21:56+0300

2025-05-23T21:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

tampon bölge

ukrayna

minsk anlaşması

fransa

almanya

güvenlik

vladimir putin

rus silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0c/1092585876_0:27:749:448_1920x0_80_0_0_51c511c61daec13b0e5ffcc00ee0e2d6.png

İranlı siyaset bilimci ve Rusya uzmanı Ruhullah Modaber, Rusya’nın Ukrayna ile arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölge oluşturma kararını Sputnik'e değerlendirdi:Konunun tarihsel bağlamına da dikkat çeken İranlı uzman, Fransa ve Almanya'nın garantörlüğünü yaptığı Minsk anlaşmalarının sadece Ukrayna güçlerinin çekilmesini değil, aynı zamanda sınır bölgesine ağır silah konuşlandırılmasının tamamen yasaklanmasını da öngördüğünü, ancak Batılı ortakların bu koşulları uygulamakta isteksiz davrandıklarını belirterek, şöyle devam etti:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kremlin-sozcusu-peskovdan-tampon-bolge-aciklamasi-1096451178.html

rusya

ukrayna

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, tampon bölge, ukrayna, minsk anlaşması, fransa, almanya, güvenlik, vladimir putin, rus silahlı kuvvetleri