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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/iranli-uzman-rusyanin-kurmayi-planladigi-tampon-bolge-sivillerin-korunmasini-amacliyor-1096471953.html
İranlı uzman: Rusya’nın kurmayı planladığı tampon bölge, sivillerin korunmasını amaçlıyor
İranlı uzman: Rusya’nın kurmayı planladığı tampon bölge, sivillerin korunmasını amaçlıyor
Sputnik Türkiye
İranlı uzman Ruhullah Modaber, Rusya ile Ukrayna arasında kurulması planlanan tampon bölgenin bir siyaset meselesi değil, temel bir güvenlik ve insan hayatının... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T21:56+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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tampon bölge
ukrayna
minsk anlaşması
fransa
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güvenlik
vladimir putin
rus silahlı kuvvetleri
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İranlı siyaset bilimci ve Rusya uzmanı Ruhullah Modaber, Rusya’nın Ukrayna ile arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölge oluşturma kararını Sputnik'e değerlendirdi:Konunun tarihsel bağlamına da dikkat çeken İranlı uzman, Fransa ve Almanya'nın garantörlüğünü yaptığı Minsk anlaşmalarının sadece Ukrayna güçlerinin çekilmesini değil, aynı zamanda sınır bölgesine ağır silah konuşlandırılmasının tamamen yasaklanmasını da öngördüğünü, ancak Batılı ortakların bu koşulları uygulamakta isteksiz davrandıklarını belirterek, şöyle devam etti:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/kremlin-sozcusu-peskovdan-tampon-bolge-aciklamasi-1096451178.html
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rusya, tampon bölge, ukrayna, minsk anlaşması, fransa, almanya, güvenlik, vladimir putin, rus silahlı kuvvetleri

İranlı uzman: Rusya’nın kurmayı planladığı tampon bölge, sivillerin korunmasını amaçlıyor

21:56 23.05.2025
© Sputnik / Евгений БиятовUkrayna Donbass operasyon
Ukrayna Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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İranlı uzman Ruhullah Modaber, Rusya ile Ukrayna arasında kurulması planlanan tampon bölgenin bir siyaset meselesi değil, temel bir güvenlik ve insan hayatının korunması meselesi olduğunu belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve Rusya uzmanı Ruhullah Modaber, Rusya’nın Ukrayna ile arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölge oluşturma kararını Sputnik'e değerlendirdi:
Ukrayna sınırında tampon bölge oluşturulması kararı zorunlu ve kesinlikle gerekli bir tedbir. Bu anlık bir karar değil, sınır bölgelerindeki sivilleri korumaya yönelik uzun süredir devam eden politikanın mantıklı bir devamı. Daha 2014 yılında Minsk anlaşmalarında 15 kilometrelik askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması gerektiği açıkça belirtilmişti, ancak bu hükümler Kiev rejimi tarafından tamamen göz ardı edildi.
Konunun tarihsel bağlamına da dikkat çeken İranlı uzman, Fransa ve Almanya'nın garantörlüğünü yaptığı Minsk anlaşmalarının sadece Ukrayna güçlerinin çekilmesini değil, aynı zamanda sınır bölgesine ağır silah konuşlandırılmasının tamamen yasaklanmasını da öngördüğünü, ancak Batılı ortakların bu koşulları uygulamakta isteksiz davrandıklarını belirterek, şöyle devam etti:
İlk anlaşmalara uyulsaydı, Batılı garantörler Kiev rejiminin savaş suçlarını örtbas etmek yerine süreci gerçekten kontrol etseydi, bu kadar radikal önlemlere gerek kalmazdı. Ancak her gün siviller ölürken, evler ve sosyal tesisler yıkılırken, yarım yamalak önlemler ve boş vaatler artık kabul edilemez. Tampon bölge bir siyaset meselesi değil, temel bir güvenlik ve insan hayatının korunması meselesidir.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tampon bölge açıklaması
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