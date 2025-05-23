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İran’dan ABD’ye tehdit: Ortadoğu’da yeni Vietnam veya Afganistan’la karşı karşıya kalırlar
İran’dan ABD’ye tehdit: Ortadoğu’da yeni Vietnam veya Afganistan’la karşı karşıya kalırlar
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’yi Orta Doğu'da yanlış adımlar atması halinde bir tür “yeni Vietnam ve Afganistan” ile tehdit etti. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Ortadoğu bölgesinde gerilimi artıracak adımlar atması durumunda yeni savaşla karşı karşıya kalabileceğine işaret edildi.Açıklamada, “ABD'nin bölgedeki taşkınlıkları her halükarda onlar için yeni bir Vietnam ya da Afganistan'a dönüşecek” ifadesine yer verildi.Genelkurmay Başkanlığı ayrıca her türlü tehdide ve ‘yanlış adımlara’ karşılık vereceklerinin altını çizdi.Daha önce İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı iddiaları bağlamında, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlığının zirvesinde olduğunu ve ülkenin güvenliğini sağlamak için planların uygulandığını kaydetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in tehditleri karşısında Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (UAEK) İran'ın nükleer tesislerini korumak için önlem almaya çağırmıştı ve İsrail'in saldırması durumunda ABD'nin de bu tür eylemlerin suç ortağı sayılacağına dikkat çekmişti. Tahran, İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehdit ve eylemlere güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söylemişti.
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i̇ran, abd, vietnam, afganistan, i̇ran genelkurmay başkanlığı, ortadoğu, i̇srail
i̇ran, abd, vietnam, afganistan, i̇ran genelkurmay başkanlığı, ortadoğu, i̇srail

İran’dan ABD’ye tehdit: Ortadoğu’da yeni Vietnam veya Afganistan’la karşı karşıya kalırlar

15:38 23.05.2025
© AAABD - İran
ABD - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
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İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’yi Orta Doğu'da yanlış adımlar atması halinde bir tür “yeni Vietnam ve Afganistan” ile tehdit etti.
İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Ortadoğu bölgesinde gerilimi artıracak adımlar atması durumunda yeni savaşla karşı karşıya kalabileceğine işaret edildi.
Açıklamada, “ABD'nin bölgedeki taşkınlıkları her halükarda onlar için yeni bir Vietnam ya da Afganistan'a dönüşecek” ifadesine yer verildi.
Genelkurmay Başkanlığı ayrıca her türlü tehdide ve ‘yanlış adımlara’ karşılık vereceklerinin altını çizdi.
Daha önce İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı iddiaları bağlamında, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlığının zirvesinde olduğunu ve ülkenin güvenliğini sağlamak için planların uygulandığını kaydetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in tehditleri karşısında Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (UAEK) İran'ın nükleer tesislerini korumak için önlem almaya çağırmıştı ve İsrail'in saldırması durumunda ABD'nin de bu tür eylemlerin suç ortağı sayılacağına dikkat çekmişti. Tahran, İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehdit ve eylemlere güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söylemişti.
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