https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/irandan-abdye-tehdit-ortadoguda-yeni-vietnam-veya-afganistanla-karsi-karsiya-kalirlar-1096461390.html

İran’dan ABD’ye tehdit: Ortadoğu’da yeni Vietnam veya Afganistan’la karşı karşıya kalırlar

İran’dan ABD’ye tehdit: Ortadoğu’da yeni Vietnam veya Afganistan’la karşı karşıya kalırlar

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD’yi Orta Doğu'da yanlış adımlar atması halinde bir tür “yeni Vietnam ve Afganistan” ile tehdit etti. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T15:38+0300

2025-05-23T15:38+0300

2025-05-23T15:36+0300

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vietnam

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i̇ran genelkurmay başkanlığı

ortadoğu

i̇srail

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İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Ortadoğu bölgesinde gerilimi artıracak adımlar atması durumunda yeni savaşla karşı karşıya kalabileceğine işaret edildi.Açıklamada, “ABD'nin bölgedeki taşkınlıkları her halükarda onlar için yeni bir Vietnam ya da Afganistan'a dönüşecek” ifadesine yer verildi.Genelkurmay Başkanlığı ayrıca her türlü tehdide ve ‘yanlış adımlara’ karşılık vereceklerinin altını çizdi.Daha önce İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı iddiaları bağlamında, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, silahlı kuvvetlerinin savaşa hazırlığının zirvesinde olduğunu ve ülkenin güvenliğini sağlamak için planların uygulandığını kaydetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in tehditleri karşısında Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (UAEK) İran'ın nükleer tesislerini korumak için önlem almaya çağırmıştı ve İsrail'in saldırması durumunda ABD'nin de bu tür eylemlerin suç ortağı sayılacağına dikkat çekmişti. Tahran, İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehdit ve eylemlere güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söylemişti.

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i̇ran, abd, vietnam, afganistan, i̇ran genelkurmay başkanlığı, ortadoğu, i̇srail