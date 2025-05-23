https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/internetten-casus-kamera-satip-uzaktan-izledi-karabukte-saticinin-evinde-55-bin-goruntu-bulundu-1096473055.html

İnternetten casus kamera satıp uzaktan izledi: Karabük’te satıcının evinde 55 bin görüntü bulundu

İnternetten casus kamera satıp uzaktan izledi: Karabük’te satıcının evinde 55 bin görüntü bulundu

Sputnik Türkiye

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı casus kamera satan ve bu cihazlara uzaktan erişim sağlayarak 49 kişinin (11'i çocuk) özel... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T23:51+0300

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Karabük'te internet üzerinden yasa dışı casus kamera satan ve uzaktan özel görüntülerini kaydeden şüpheli tutuklandı.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan şüphelinin evinden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 49 kişiye ait 55 bin görüntünün kaydedildiği ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği tespit edildi.Şüpheli E.İ.'nin ikametinde çok sayıda gizli kamera, ses kayıt cihazı ve dijital veri ele geçirilirken, zanlının müşterilerinin mahrem anlarını depoladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi' ve 'müstehcenlik' suçlarından soruşturma başlatıldı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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