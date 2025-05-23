https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/tskda-feto-operasyonu-36-ilde-56-gozalti-1096442337.html
TSK'da FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 gözaltı
TSK'da FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde aktif görevde olan 63 askeri personel tespit... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T09:18+0300
2025-05-23T09:18+0300
2025-05-23T09:18+0300
türki̇ye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
operasyon
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 35 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 63 askerden 56’sı gözaltına alındı.Soruşturmada, şüphelilerin örgütsel iletişim modeli çerçevesinde hareket ettikleri belirlendi. Bazı askerlerin, kendilerinden sorumlu sivil şahıslarla irtibat kurmak amacıyla büfe, market ve fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki kontörlü hatlar ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi.Komutanlıklarda görevli şüphelilerYakalanan şüphelilerin tamamının aktif görevdeki askeri personel olduğu bildirildi. Dağılım şu şekilde gerçekleşti:Şüphelilerin rütbeleri arasında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay/uzman çavuş gibi çeşitli kademeler yer aldı.Firari şüpheliler i̇çin çalışmalar sürüyorOperasyon sonucu 56 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olan 7 şüpheli için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Başsavcılık, örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.
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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
TSK'da FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde aktif görevde olan 63 askeri personel tespit edildi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 35 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 63 askerden 56’sı gözaltına alındı.
Soruşturmada, şüphelilerin örgütsel iletişim modeli çerçevesinde hareket ettikleri belirlendi. Bazı askerlerin, kendilerinden sorumlu sivil şahıslarla irtibat kurmak amacıyla büfe, market ve fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki kontörlü hatlar ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi.
Komutanlıklarda görevli şüpheliler
Yakalanan şüphelilerin tamamının aktif görevdeki askeri personel olduğu bildirildi. Dağılım şu şekilde gerçekleşti:
8 kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 13 kişi Jandarma Genel Komutanlığı’nda 36 kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 6 kişi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda
Şüphelilerin rütbeleri arasında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay/uzman çavuş gibi çeşitli kademeler yer aldı.
Firari şüpheliler i̇çin çalışmalar sürüyor
Operasyon sonucu 56 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olan 7 şüpheli için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Başsavcılık, örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.