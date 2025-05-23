https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/tskda-feto-operasyonu-36-ilde-56-gozalti-1096442337.html

TSK'da FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 gözaltı

TSK'da FETÖ operasyonu: 36 ilde 56 gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde aktif görevde olan 63 askeri personel tespit... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T09:18+0300

2025-05-23T09:18+0300

2025-05-23T09:18+0300

türki̇ye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

operasyon

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 35 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 63 askerden 56’sı gözaltına alındı.Soruşturmada, şüphelilerin örgütsel iletişim modeli çerçevesinde hareket ettikleri belirlendi. Bazı askerlerin, kendilerinden sorumlu sivil şahıslarla irtibat kurmak amacıyla büfe, market ve fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki kontörlü hatlar ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi.Komutanlıklarda görevli şüphelilerYakalanan şüphelilerin tamamının aktif görevdeki askeri personel olduğu bildirildi. Dağılım şu şekilde gerçekleşti:Şüphelilerin rütbeleri arasında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay/uzman çavuş gibi çeşitli kademeler yer aldı.Firari şüpheliler i̇çin çalışmalar sürüyorOperasyon sonucu 56 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda olan 7 şüpheli için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Başsavcılık, örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

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Sputnik Türkiye

tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)