https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/piyasa-analisti-islam-memis-gram-altin-icin-tahminini-acikladi-altin-alimi-icin-son-sans-uyarisi-1096365246.html

Piyasa analisti İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı: Altın alımı için son şans uyarısı

Piyasa analisti İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı: Altın alımı için son şans uyarısı

Sputnik Türkiye

Gram altın almak için son alış fırsatı olduğuna dikkat çeken piyasa analisti İslam Memiş, gram altın fiyatları için tahminlerini de açıkladı. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T13:31+0300

2025-05-20T13:31+0300

2025-05-20T13:31+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

altın fiyatları

yarım gram altın

ons altın

alım

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Güvenli liman olan altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcılarını endişelendirirken finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları panik yapmamaları gerektiği konusunda bir kez daha uyardı. Memiş, altın fiyatlarını sıkı takip eden yatırımcı için son alış fırsatı olduğunu vurguladı. Gram altındaki tahminini açıkladıTGRT Haber'e katılan Memiş, ons altının 3250 dolar seviyesine çıktığını, gram altının ise 4160 TL'yi gördüğünü belirtirken panik yapmamalarını önerdi. Altın yatırımcısının sabırlı olmasının önemini vurgulayan Memiş, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha fazla kazanç sağlamayacağını ve gram altının hedefinin 4500 TL olacağını ifade etti. 2026 yılında ise gram altının 6000 TL seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Altındaki satış fırsatlarını kaçıran yatırımcıların, farklı yatırım araçlarına yönelmesi gerektiği belirtiliyor. Panik yapmayan sabreden altın yatırımcısının kazandığını ifade eden Memiş, altındaki satış fırsatlarını kaçıranların farklı yatırım araçlarına yönelebileceğini söyledi.

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i̇slam memiş, altın fiyatları, yarım gram altın, ons altın, alım