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Piyasa analisti İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı: Altın alımı için son şans uyarısı
Piyasa analisti İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı: Altın alımı için son şans uyarısı
Sputnik Türkiye
Gram altın almak için son alış fırsatı olduğuna dikkat çeken piyasa analisti İslam Memiş, gram altın fiyatları için tahminlerini de açıkladı. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T13:31+0300
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ekonomi̇
i̇slam memiş
altın fiyatları
yarım gram altın
ons altın
alım
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Güvenli liman olan altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcılarını endişelendirirken finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları panik yapmamaları gerektiği konusunda bir kez daha uyardı. Memiş, altın fiyatlarını sıkı takip eden yatırımcı için son alış fırsatı olduğunu vurguladı. Gram altındaki tahminini açıkladıTGRT Haber'e katılan Memiş, ons altının 3250 dolar seviyesine çıktığını, gram altının ise 4160 TL'yi gördüğünü belirtirken panik yapmamalarını önerdi. Altın yatırımcısının sabırlı olmasının önemini vurgulayan Memiş, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha fazla kazanç sağlamayacağını ve gram altının hedefinin 4500 TL olacağını ifade etti. 2026 yılında ise gram altının 6000 TL seviyelerine çıkabileceğini söyledi. Altındaki satış fırsatlarını kaçıran yatırımcıların, farklı yatırım araçlarına yönelmesi gerektiği belirtiliyor. Panik yapmayan sabreden altın yatırımcısının kazandığını ifade eden Memiş, altındaki satış fırsatlarını kaçıranların farklı yatırım araçlarına yönelebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/yargitaydan-emsal-karar-surekli-arizalanan-sifir-otomobil-icin-yenisiyle-degistirin-dedi-1096361696.html
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i̇slam memiş, altın fiyatları, yarım gram altın, ons altın, alım
i̇slam memiş, altın fiyatları, yarım gram altın, ons altın, alım

Piyasa analisti İslam Memiş, gram altın için tahminini açıkladı: Altın alımı için son şans uyarısı

13:31 20.05.2025
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
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Gram altın almak için son alış fırsatı olduğuna dikkat çeken piyasa analisti İslam Memiş, gram altın fiyatları için tahminlerini de açıkladı.
Güvenli liman olan altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcılarını endişelendirirken finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları panik yapmamaları gerektiği konusunda bir kez daha uyardı. Memiş, altın fiyatlarını sıkı takip eden yatırımcı için son alış fırsatı olduğunu vurguladı.

Gram altındaki tahminini açıkladı

TGRT Haber'e katılan Memiş, ons altının 3250 dolar seviyesine çıktığını, gram altının ise 4160 TL'yi gördüğünü belirtirken panik yapmamalarını önerdi.
Altın yatırımcısının sabırlı olmasının önemini vurgulayan Memiş, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha fazla kazanç sağlamayacağını ve gram altının hedefinin 4500 TL olacağını ifade etti. 2026 yılında ise gram altının 6000 TL seviyelerine çıkabileceğini söyledi.
Altındaki satış fırsatlarını kaçıran yatırımcıların, farklı yatırım araçlarına yönelmesi gerektiği belirtiliyor. Panik yapmayan sabreden altın yatırımcısının kazandığını ifade eden Memiş, altındaki satış fırsatlarını kaçıranların farklı yatırım araçlarına yönelebileceğini söyledi.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
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