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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/buyukelci-kelin-ingiltere-rusyanin-karadeniz-filosunu-engellemeye-calisiyor-1096444705.html
Büyükelçi Kelin: İngiltere, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu engellemeye çalışıyor
Büyükelçi Kelin: İngiltere, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu engellemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki çatışmaların sürmesini isteyen ülkelerden biri olan İngiltere, bu amaç için Kiev'in donanma kabiliyetlerini artırma girişimlerini sürdürüyor. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, Londra'nın Karadeniz'deki Rus filosunun imkan ve kabiliyetlerini kısıtlamak amacıyla Ukrayna Donanması'nı güçlendirme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Kelin, İngiltere'nin Ukrayna Donanması'nın güçlendirilmesindeki rolünün sorulması üzerine, "İngiltere bunu her zaman yaptı, özel askeri harekat başlamadan çok önce de yapıyordu. Londra böylece Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu engellemeye çalışıyor" yanıtını verdi.Kelin, Batılı ülkelerin Kiev'e sağladığı donanma yardımlarına rağmen bölgedeki güç dengesinin önemli ölçüde Rusya'nın lehine olduğunu vurguladı.İngiltere, 2021 yılında Ukrayna için füze taşıma kapasitesine sahip 8 hücumbot üretmeyi teklif etmişti. Aynı yıl Kiev, Karadeniz ve Azak Denizi'nde Oçakov ve Berdyansk yakınlarında deniz üsleri kurma niyetini açıklamıştı. Öncesinde İngiltere, silah alımı ve donanma altyapısı inşa sözleşmelerinin finansmanı için Ukrayna'ya 1.7 milyar sterlin (2.2 milyar dolar) tutarında kredi sağlanmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı. Ayrıca İngiltere, 2023 yılında baskın operasyonları için 23 askeri hücumbot ve 20 Viking amfibi aracını Ukrayna'ya transfer etmeyi planladığını duyurmuştu. 2024 yılında ise İngiltere, Kraliyet Donanması'na ait 2 mayın tarama gemisini Ukrayna'ya vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/cecen-komutan-alaudinov-eli-kana-bulanmamis-ukraynali-askerler-rus-ordusu-saflarina-gecebilir-1096415807.html
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Büyükelçi Kelin: İngiltere, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu engellemeye çalışıyor

10:06 23.05.2025 (güncellendi: 10:09 23.05.2025)
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俄总参谋长：俄黑海舰队能在敌人离开基地时就将其消灭 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Fotoğraf : Ministry of defence, Russia
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Ukrayna'daki çatışmaların sürmesini isteyen ülkelerden biri olan İngiltere, bu amaç için Kiev'in donanma kabiliyetlerini artırma girişimlerini sürdürüyor.
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, Londra'nın Karadeniz'deki Rus filosunun imkan ve kabiliyetlerini kısıtlamak amacıyla Ukrayna Donanması'nı güçlendirme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Kelin, İngiltere'nin Ukrayna Donanması'nın güçlendirilmesindeki rolünün sorulması üzerine, "İngiltere bunu her zaman yaptı, özel askeri harekat başlamadan çok önce de yapıyordu. Londra böylece Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu engellemeye çalışıyor" yanıtını verdi.

Kelin, Batılı ülkelerin Kiev'e sağladığı donanma yardımlarına rağmen bölgedeki güç dengesinin önemli ölçüde Rusya'nın lehine olduğunu vurguladı.

İngiltere, 2021 yılında Ukrayna için füze taşıma kapasitesine sahip 8 hücumbot üretmeyi teklif etmişti. Aynı yıl Kiev, Karadeniz ve Azak Denizi'nde Oçakov ve Berdyansk yakınlarında deniz üsleri kurma niyetini açıklamıştı. Öncesinde İngiltere, silah alımı ve donanma altyapısı inşa sözleşmelerinin finansmanı için Ukrayna'ya 1.7 milyar sterlin (2.2 milyar dolar) tutarında kredi sağlanmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Ayrıca İngiltere, 2023 yılında baskın operasyonları için 23 askeri hücumbot ve 20 Viking amfibi aracını Ukrayna'ya transfer etmeyi planladığını duyurmuştu. 2024 yılında ise İngiltere, Kraliyet Donanması'na ait 2 mayın tarama gemisini Ukrayna'ya vermişti.
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