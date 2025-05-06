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Çorum'da un fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var
Çorum'da un fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Çorum'daki bir un fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir un fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlama, endişe ve panik yarattı. Erzurumdede Caddesi üzerindeki fabrikada, un paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.İlk müdahale ve ekiplerin seferberliğiPatlama sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere sevk edildi.Vali Ali Çalgan: Hava basıncı kaynaklı patlamaOlayla ilgili açıklama yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu ünitede çalışan 9 kişi patlamadan etkilendi,” dedi. Çalgan, “Bir kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Diğer 8 kişi hastaneye kaldırıldı,” ifadelerini kullandı.Durumu ağır olan yaralının yanık tedavisi sürüyorVali Çalgan, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin üçüncü derece yanık geçirdiğini belirterek, “Bu kişinin durumu biraz kritik, ağır olduğunu söylediler,” dedi. Diğer 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çalgan, bu kişilerin kısa sürede taburcu edilebileceğini ifade etti.
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çorum, un, fabrika
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Çorum'da un fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var

13:38 06.05.2025
© AA / Tugay GöktürkÇorum patlama
Çorum patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Tugay Göktürk
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Çorum'daki bir un fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın, paketleme ünitesindeki hava basıncı kaynaklı olduğu açıklandı.
Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir un fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlama, endişe ve panik yarattı. Erzurumdede Caddesi üzerindeki fabrikada, un paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlama meydana geldi. Olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

İlk müdahale ve ekiplerin seferberliği

Patlama sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere sevk edildi.

Vali Ali Çalgan: Hava basıncı kaynaklı patlama

Olayla ilgili açıklama yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu ünitede çalışan 9 kişi patlamadan etkilendi,” dedi. Çalgan, “Bir kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Diğer 8 kişi hastaneye kaldırıldı,” ifadelerini kullandı.

Durumu ağır olan yaralının yanık tedavisi sürüyor

Vali Çalgan, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin üçüncü derece yanık geçirdiğini belirterek, “Bu kişinin durumu biraz kritik, ağır olduğunu söylediler,” dedi. Diğer 7 yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çalgan, bu kişilerin kısa sürede taburcu edilebileceğini ifade etti.
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