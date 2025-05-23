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Dua Lipa'nın şampiyondan servet istediği öne sürüldü
Dua Lipa'nın şampiyondan servet istediği öne sürüldü
Sputnik Türkiye
Şampiyonluğu yüz binlerce taraftarıyla Yenikapı'da kutlamaya hazırlanan Galatasaray, ünlü şarkıcı Dua Lipa ile anlaşamadı. 29 yaşındaki şarkıcının bir gece... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'in bitimine iki hafta kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı eden Galatasaray, şampiyonluk kutlama detayları belli oldu.Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs (25.05.2025) pazar akşamı taraftarıyla birlikte kutlama kararı aldı.İstanbul Valiliği'ne izin için başvuran Galatasaray, Yenikapı'da yapılacak kutlamaya bir milyon taraftar beklediğini belirtti. Yeni Kapı Miting alanında görkemli bir kutlama planlayan Sarı Kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya teklif götürdüğü gündeme yansıdı. Lipa'nın bir gecelik performans için 3.5 milyon dolar istediği öne sürülürken yönetimin yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdiği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/formula-1de-bir-ilk-schumacherin-2001de-yaristigi-ve-kazandigi-ferrari-acik-artirmaya-cikiyor-1096393688.html
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galatasaray, süper lig, yenikapı, dua lipa, şampiyonluk
galatasaray, süper lig, yenikapı, dua lipa, şampiyonluk

Dua Lipa'nın şampiyondan servet istediği öne sürüldü

12:23 23.05.2025
© SputnikDua Lipa şampiyondan servet istedi
Dua Lipa şampiyondan servet istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik
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Şampiyonluğu yüz binlerce taraftarıyla Yenikapı'da kutlamaya hazırlanan Galatasaray, ünlü şarkıcı Dua Lipa ile anlaşamadı. 29 yaşındaki şarkıcının bir gece için sarı-kırmızılı kulüpten 3,5 milyon dolar istediği öne sürüldü.
Süper Lig'in bitimine iki hafta kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı eden Galatasaray, şampiyonluk kutlama detayları belli oldu.
Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs (25.05.2025) pazar akşamı taraftarıyla birlikte kutlama kararı aldı.
İstanbul Valiliği'ne izin için başvuran Galatasaray, Yenikapı'da yapılacak kutlamaya bir milyon taraftar beklediğini belirtti. Yeni Kapı Miting alanında görkemli bir kutlama planlayan Sarı Kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya teklif götürdüğü gündeme yansıdı.
Lipa'nın bir gecelik performans için 3.5 milyon dolar istediği öne sürülürken yönetimin yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdiği iddia edildi.
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