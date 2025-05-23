https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dua-lipanin-sampiyondan-servet-istedigi-one-suruldu-1096450126.html

Dua Lipa'nın şampiyondan servet istediği öne sürüldü

Dua Lipa'nın şampiyondan servet istediği öne sürüldü

Sputnik Türkiye

Şampiyonluğu yüz binlerce taraftarıyla Yenikapı'da kutlamaya hazırlanan Galatasaray, ünlü şarkıcı Dua Lipa ile anlaşamadı. 29 yaşındaki şarkıcının bir gece... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

galatasaray

süper lig

yenikapı

dua lipa

şampiyonluk

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Süper Lig'in bitimine iki hafta kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı eden Galatasaray, şampiyonluk kutlama detayları belli oldu.Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs (25.05.2025) pazar akşamı taraftarıyla birlikte kutlama kararı aldı.İstanbul Valiliği'ne izin için başvuran Galatasaray, Yenikapı'da yapılacak kutlamaya bir milyon taraftar beklediğini belirtti. Yeni Kapı Miting alanında görkemli bir kutlama planlayan Sarı Kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya teklif götürdüğü gündeme yansıdı. Lipa'nın bir gecelik performans için 3.5 milyon dolar istediği öne sürülürken yönetimin yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdiği iddia edildi.

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galatasaray, süper lig, yenikapı, dua lipa, şampiyonluk