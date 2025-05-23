https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/diyarbakirda-esini-darbeden-kocaya-skandal-karar-karisiyla-ayni-evde-ev-hapsi-verildi--1096437892.html
Diyarbakır'da eşini darbeden kocaya skandal karar: Karısıyla aynı evde ev hapsi verildi
Diyarbakır'da eşini darbeden kocaya skandal karar: Karısıyla aynı evde ev hapsi verildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da bir kadın, boşanma sürecindeki eşi ve kayınpederi tarafından darp edildi. Mahkeme, şüphelilere uzaklaştırma ve ev hapsi cezası verirken, eşin... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T00:38+0300
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Diyarbakır'da boşanma davası devam ederken eşini döven adama, mağdurun yaşadığı evde ev hapsi cezası verildi.24 yaşındaki Seda E.'nin eşiyle boşanma davasındayken kayınbabası ve kocası tarafından şiddete uğradı. NTV'nin haberine göre; Mahkeme ortak evin kadına ve küçük kızına tahsis edilmesine karar verirken şok edici bir karar daha aldı.Olayın ardından açılan davada, sanıklar hakkında uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verilmesine rağmen, mahkeme şiddet uygulayan koca H.E.'nin ev hapsi cezasını, darp ettiği eşi ve çocuğunun yaşamak zorunda olduğu aynı evde çekmesine karar verdi.Bu karar üzerine kendini güvende hissetmeyen Seda E., küçük kızıyla birlikte ailesinin yanına sığınmak zorunda kaldı. Sanığa elektronik kelepçe takılmazken, Seda E.'nin hukuki itiraz süreci başlattığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/chpli-sisli-belediye-meclis-uyesi-ozcan-partisinden-istifa-etti-1094491301.html
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır barosu, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, darp, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, şiddet olayları
diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır barosu, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, darp, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, şiddet olayları
Diyarbakır'da eşini darbeden kocaya skandal karar: Karısıyla aynı evde ev hapsi verildi
00:38 23.05.2025 (güncellendi: 00:40 23.05.2025)
Diyarbakır'da bir kadın, boşanma sürecindeki eşi ve kayınpederi tarafından darp edildi. Mahkeme, şüphelilere uzaklaştırma ve ev hapsi cezası verirken, eşin cezasını mağdurun yaşadığı evde çekmesine karar verdi. Kadın, güvenlik endişeleri nedeniyle karara itiraz edeceğini açıkladı.
Diyarbakır'da boşanma davası devam ederken eşini döven adama, mağdurun yaşadığı evde ev hapsi cezası verildi.
24 yaşındaki Seda E.'nin eşiyle boşanma davasındayken kayınbabası ve kocası tarafından şiddete uğradı. NTV'nin haberine göre; Mahkeme ortak evin kadına ve küçük kızına tahsis edilmesine karar verirken şok edici bir karar daha aldı.
Olayın ardından açılan davada, sanıklar hakkında uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verilmesine rağmen, mahkeme şiddet uygulayan koca H.E.'nin ev hapsi cezasını, darp ettiği eşi ve çocuğunun yaşamak zorunda olduğu aynı evde çekmesine karar verdi.
Bu karar üzerine kendini güvende hissetmeyen Seda E., küçük kızıyla birlikte ailesinin yanına sığınmak zorunda kaldı. Sanığa elektronik kelepçe takılmazken, Seda E.'nin hukuki itiraz süreci başlattığı öğrenildi.