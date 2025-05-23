https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/diyarbakirda-esini-darbeden-kocaya-skandal-karar-karisiyla-ayni-evde-ev-hapsi-verildi--1096437892.html

Diyarbakır'da eşini darbeden kocaya skandal karar: Karısıyla aynı evde ev hapsi verildi

Diyarbakır'da eşini darbeden kocaya skandal karar: Karısıyla aynı evde ev hapsi verildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da bir kadın, boşanma sürecindeki eşi ve kayınpederi tarafından darp edildi. Mahkeme, şüphelilere uzaklaştırma ve ev hapsi cezası verirken, eşin... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T00:38+0300

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Diyarbakır'da boşanma davası devam ederken eşini döven adama, mağdurun yaşadığı evde ev hapsi cezası verildi.24 yaşındaki Seda E.'nin eşiyle boşanma davasındayken kayınbabası ve kocası tarafından şiddete uğradı. NTV'nin haberine göre; Mahkeme ortak evin kadına ve küçük kızına tahsis edilmesine karar verirken şok edici bir karar daha aldı.Olayın ardından açılan davada, sanıklar hakkında uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verilmesine rağmen, mahkeme şiddet uygulayan koca H.E.'nin ev hapsi cezasını, darp ettiği eşi ve çocuğunun yaşamak zorunda olduğu aynı evde çekmesine karar verdi.Bu karar üzerine kendini güvende hissetmeyen Seda E., küçük kızıyla birlikte ailesinin yanına sığınmak zorunda kaldı. Sanığa elektronik kelepçe takılmazken, Seda E.'nin hukuki itiraz süreci başlattığı öğrenildi.

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