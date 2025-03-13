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CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Özcan partisinden istifa etti
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CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Özcan partisinden istifa etti
CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Özcan partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Sosyal medyaya yansıyan kadına şiddet görüntüleri sonrası Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan partisinden istifa etti. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Şişli İlçe Başkanlığı, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifa ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada istifanın sebebinin Özcan'ın bir kadını darp ettiği görüntüler olduğu ifade edildi. Açıklamada "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.Yusuf Özcan'ın, bir kadını darp etmesine ilişkin sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonrası CHP yönetimi harekete geçmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak Özcan'ın istifasının alınması talimatını verdiği parti kaynaklarınca açıklanmıştı.
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özgür özel, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), yusuf özcan, istifa, darp, kadına şiddet
özgür özel, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), yusuf özcan, istifa, darp, kadına şiddet

CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Özcan partisinden istifa etti

20:16 13.03.2025
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CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
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Sosyal medyaya yansıyan kadına şiddet görüntüleri sonrası Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan partisinden istifa etti.
CHP Şişli İlçe Başkanlığı, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifa ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.
İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada istifanın sebebinin Özcan'ın bir kadını darp ettiği görüntüler olduğu ifade edildi.
Açıklamada "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.
Yusuf Özcan'ın, bir kadını darp etmesine ilişkin sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonrası CHP yönetimi harekete geçmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak Özcan'ın istifasının alınması talimatını verdiği parti kaynaklarınca açıklanmıştı.
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