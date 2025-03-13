https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/chpli-sisli-belediye-meclis-uyesi-ozcan-partisinden-istifa-etti-1094491301.html

CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Özcan partisinden istifa etti

CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Özcan partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Sosyal medyaya yansıyan kadına şiddet görüntüleri sonrası Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan partisinden istifa etti. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T20:16+0300

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türki̇ye

özgür özel

i̇stanbul

cumhuriyet halk partisi (chp)

yusuf özcan

istifa

darp

kadına şiddet

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CHP Şişli İlçe Başkanlığı, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifa ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada istifanın sebebinin Özcan'ın bir kadını darp ettiği görüntüler olduğu ifade edildi. Açıklamada "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.Yusuf Özcan'ın, bir kadını darp etmesine ilişkin sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonrası CHP yönetimi harekete geçmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak Özcan'ın istifasının alınması talimatını verdiği parti kaynaklarınca açıklanmıştı.

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Sputnik Türkiye

özgür özel, i̇stanbul, cumhuriyet halk partisi (chp), yusuf özcan, istifa, darp, kadına şiddet