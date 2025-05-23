https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dem-parti-mhpyi-ziyaret-edecegini-acikladi-1096471385.html

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11:30’da TBMM’de MHP’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Partiden yapılan yazılı açıklamada ilerleyen günlerde MHP ve AK Parti'yle... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T21:02+0300

2025-05-23T21:02+0300

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barış görüşmeleri

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DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30'da TBMM'de MHP'yi ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulunacak.Ziyaretin, son dönemde artan siyasi diyalog çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilirken, iki parti arasında 'Terörsüz Türkiye' hakkında temaslar yapılacağı belirtildi. DEM Parti yazılı açıklamasında AK Parti'yle de görüşüleceğini duyurdu.'AK Parti ve MHP ile görüşme'PKK'nın silah bırakma çalışmaları kapsamında gerçekleşeceği düşünülen görüşme öncesi yazılı açıklamada DEM Parti şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html

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