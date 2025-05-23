DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Amiral Yaycı: Dedeağaç’ta tatbikat maskesi altında askeri yığınak yapılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’yi beş parçaya bölecek planın ilk adımlarının atıldığını görüyoruz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Gıda güvenliği ihmale gelmez'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Görevimiz Tehlike filmi nedir, nasıl doğdu?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
55 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dem-parti-mhpyi-ziyaret-edecegini-acikladi-1096471385.html
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11:30’da TBMM’de MHP’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Partiden yapılan yazılı açıklamada ilerleyen günlerde MHP ve AK Parti'yle... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T21:02+0300
2025-05-23T21:02+0300
poli̇ti̇ka
mhp
dem parti
ak parti
ak parti myk toplantısı
ak parti mkyk
ak parti genel merkezi
devlet bahçeli
barış
barış görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096471214_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f3ee42471311d2b32db60b86b022a20c.jpg
DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30'da TBMM'de MHP'yi ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulunacak.Ziyaretin, son dönemde artan siyasi diyalog çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilirken, iki parti arasında 'Terörsüz Türkiye' hakkında temaslar yapılacağı belirtildi. DEM Parti yazılı açıklamasında AK Parti'yle de görüşüleceğini duyurdu.'AK Parti ve MHP ile görüşme'PKK'nın silah bırakma çalışmaları kapsamında gerçekleşeceği düşünülen görüşme öncesi yazılı açıklamada DEM Parti şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096471214_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_c2159931b915532dddc442a76309ac76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mhp, dem parti, ak parti, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk, ak parti genel merkezi, devlet bahçeli, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı
mhp, dem parti, ak parti, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk, ak parti genel merkezi, devlet bahçeli, barış, barış görüşmeleri, barış süreci, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı

21:02 23.05.2025
© AADEM Parti - MHP
DEM Parti - MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
Abone ol
DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11:30’da TBMM’de MHP’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Partiden yapılan yazılı açıklamada ilerleyen günlerde MHP ve AK Parti'yle bir araya gelineceği belirtildi. Bu görüşmelerin, ülke gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bir sonucu olduğu ifade edildi.
DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30'da TBMM'de MHP'yi ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulunacak.
Ziyaretin, son dönemde artan siyasi diyalog çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilirken, iki parti arasında 'Terörsüz Türkiye' hakkında temaslar yapılacağı belirtildi. DEM Parti yazılı açıklamasında AK Parti'yle de görüşüleceğini duyurdu.

'AK Parti ve MHP ile görüşme'

PKK'nın silah bırakma çalışmaları kapsamında gerçekleşeceği düşünülen görüşme öncesi yazılı açıklamada DEM Parti şu ifadeleri kullandı:
Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.
DEM Parti heyeti, MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
POLİTİKA
DEM Parti heyeti, MHP ve AK Parti'yi ziyaret etti
17 Mart, 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала