https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dem-parti-mhpyi-ziyaret-edecegini-acikladi-1096471385.html
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11:30’da TBMM’de MHP’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Partiden yapılan yazılı açıklamada ilerleyen günlerde MHP ve AK Parti'yle... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T21:02+0300
2025-05-23T21:02+0300
2025-05-23T21:02+0300
poli̇ti̇ka
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barış görüşmeleri
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DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30'da TBMM'de MHP'yi ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulunacak.Ziyaretin, son dönemde artan siyasi diyalog çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilirken, iki parti arasında 'Terörsüz Türkiye' hakkında temaslar yapılacağı belirtildi. DEM Parti yazılı açıklamasında AK Parti'yle de görüşüleceğini duyurdu.'AK Parti ve MHP ile görüşme'PKK'nın silah bırakma çalışmaları kapsamında gerçekleşeceği düşünülen görüşme öncesi yazılı açıklamada DEM Parti şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html
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DEM Parti, MHP'yi ziyaret edeceğini açıkladı
DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11:30’da TBMM’de MHP’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Partiden yapılan yazılı açıklamada ilerleyen günlerde MHP ve AK Parti'yle bir araya gelineceği belirtildi. Bu görüşmelerin, ülke gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bir sonucu olduğu ifade edildi.
DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30'da TBMM'de MHP'yi ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulunacak.
Ziyaretin, son dönemde artan siyasi diyalog çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilirken, iki parti arasında 'Terörsüz Türkiye' hakkında temaslar yapılacağı belirtildi. DEM Parti yazılı açıklamasında AK Parti'yle de görüşüleceğini duyurdu.
'AK Parti ve MHP ile görüşme'
PKK'nın silah bırakma çalışmaları kapsamında gerçekleşeceği düşünülen görüşme öncesi yazılı açıklamada DEM Parti şu ifadeleri kullandı:
Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.