https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/dem-parti-heyeti-mhp-ve-ak-parti-ziyareti-1094585620.html

DEM Parti heyeti, MHP ve AK Parti'yi ziyaret etti

DEM Parti heyeti, MHP ve AK Parti'yi ziyaret etti

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, MHP ve AK Parti TBMM Grup Başkanlıklarını ziyaret etti. 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T16:30+0300

2025-03-17T16:30+0300

2025-03-17T16:39+0300

poli̇ti̇ka

tülay hatimoğulları

semih yalçın

mhp

ak parti

i̇mralı

dem parti i̇mralı heyeti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, bugün önce MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan heyetle görüştü. MHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, DEM Parti'den Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu" değerlendirmesinde bulundu.Tülay Hatimoğulları ise yaşanan süreçle ilgili görüşmelerde bulunduklarını belirterek, tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklama yapacaklarını bildirdi. MHP heyetine teşekkür eden Hatimoğulları, "Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi, bugün bu görüşmede olacaktı fakat sağlık koşullarından dolayı kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.DEM Parti heyeti, daha sonra AK Parti heyetini ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır" dedi.AK Parti Grup Başkanlığını 6 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını 27 Şubat'ta Türkçe ve Kürtçe paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/dem-parti-cumhurbaskani-erdogandan-randevu-talebinde-bulundu-1094442460.html

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tülay hatimoğulları, semih yalçın, mhp, ak parti, i̇mralı, dem parti i̇mralı heyeti