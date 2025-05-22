Çeçen komutan Alaudinov: Eli kana bulanmamış Ukraynalı askerler, Rus ordusu saflarına geçebilir
10:12 22.05.2025 (güncellendi: 11:08 22.05.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев Ahmat özel harekat timi komutanı Apti Alaudinov
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaları sonlandırmak için uluslararası düzeyde çaba sarf edilirken, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Çeçen komutan Alaudinov'dan Ukraynalı askerlere önemli bir çağrı geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ana Askeri-Siyasi İdaresi Başkan Yardımcısı ve ‘Ahmat’ özel kuvvetleri komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, henüz ellerini kana bulamamış Ukraynalı askerlerin Rus askerleriyle aynı safta yer alabileceğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Alaudinov, "Ellerini dirseklerine kadar kana bulamamış olanlar, bizimle aynı safta durma ve Deccal'in ordusunu hep birlikte yenilgiye uğratma fırsatına sahip" dedi.
Ukraynalıların kardeş olduğunu söyleyen Alaudinov, onları uyanmaları, nerede olduklarının farkına varmaları için geri kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.
Çeçen komutan, halihazırda 'Ahmat' özel kuvvetlerinde Ukraynalı askerlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Sputnik'e demeç veren Alaudinov, "Ellerini dirseklerine kadar kana bulamamış olanlar, bizimle aynı safta durma ve Deccal'in ordusunu hep birlikte yenilgiye uğratma fırsatına sahip" dedi.
Ukraynalıların kardeş olduğunu söyleyen Alaudinov, onları uyanmaları, nerede olduklarının farkına varmaları için geri kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.
Çeçen komutan, halihazırda 'Ahmat' özel kuvvetlerinde Ukraynalı askerlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
'Kursk Bölgesi'ne saldıran yabancı paralı askerlerin büyük bölümü öldürüldü'
Alaudinov, Kursk Bölgesi'ne sızmaya çalışan yabancı paralı askerlerin büyük bölümünün Rus ordusu tarafından öldürüldüğünü bildirdi.
Çeçen komutan, "Çok fazla paralı asker vardı, özellikle ilk zamanlarda. Bunun onlar için safari olduğunu, marketlerde gezebileceklerini, ne kadar yakışıklı çocuk olduklarını gösterebileceğini ve zafer kazanarak gideceklerini sanıyorlardı. Gururla söylemek isterim ki, Rus birlikler Rusya Federasyonu topraklarına giren yabancıların büyük bölümünü imha etti" ifadelerini kullandı.
Çeçen komutan, "Çok fazla paralı asker vardı, özellikle ilk zamanlarda. Bunun onlar için safari olduğunu, marketlerde gezebileceklerini, ne kadar yakışıklı çocuk olduklarını gösterebileceğini ve zafer kazanarak gideceklerini sanıyorlardı. Gururla söylemek isterim ki, Rus birlikler Rusya Federasyonu topraklarına giren yabancıların büyük bölümünü imha etti" ifadelerini kullandı.
'Çoğu Polonyalı ve Gürcüydü'
Başlangıçta tespit ettikleri yabancıların çoğunun Polonyalı ve Gürcü olduğunu anlatan Alaudinov, "Bunların dışında Alman, Amerikalı, İngilizleri tespit ettik, Fransızlar vardı, bunların sayısının çok fazla olduğunu söyleyemem. Çoğu Polonyalı ve Gürcüydü. Evet Kolombiyalılar da vardı ama anladığım kadarıyla onları çok çabuk ortadan kaldırdık, böylece Kolombiyalılar Rusya'nın onlar için gezip dolaşılacak bir yer olmadığını anladılar. Özellikle de safari olmadığını" diye konuştu.