Bodrum'da lahmacunun fiyatı tartışması erken başladı: Bir tanesinin fiyatı dudak uçuklattı

"Daha pide fırınlarına odun atılmadı, odun ateşi yanmadı lahmacun fiyatı konuşulmaya başlandı. 2 bin 500 liraya lahmacun bir iki yer hariç, ki oraya da gitmek sizin tercihiniz.

Siz orada lahmacunu satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyete, o çatal bıçağı kullanma hürriyeti, o manzarada o lüksü yaşama hürriyetini satın alıyorsunuz.

Lahmacun 2 bin 500 derseniz aldatırsınız milleti. Herkese yer var Bodrum’da. Amaç yermekse, zarar vermekse bunu söyleyebilirsiniz.”