https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bodrumda-pahalilik-tartismasi-erken-basladi-bir-lahmacunun-fiyati-dudak-ucuklatti-1096440718.html
Bodrum'da lahmacunun fiyatı tartışması erken başladı: Bir tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
Bodrum'da lahmacunun fiyatı tartışması erken başladı: Bir tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da her yaz lahmacunun tane fiyatı gündemde yer alarak tartışmalara konu oluyor. Bu yılda lahmacunun fiyatının 2 bin 500... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T07:57+0300
2025-05-23T07:57+0300
2025-05-23T08:14+0300
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Her yaz olduğu gibi Bodrum'daki lüks yerlerde satılan lezzetlerin fiyatları bu yazda sosyal medya ve gündem yer almaya başladı. Tek bir lahmacunun fiyatının 2 bin 500 lira olduğu haberleri sosyal medyada yayılırken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den bu haberlere tepki geldi. Bodrum turizmini baltalamak için bu haberlerin yapıldığı vurgulayan Belediye Başkanı Mandalinci, "Yurt dışına açılan bir et firmamız var, altın varakla sunum yapıyor. Siz de lahmacunu altın varakla sunum yapın, 2 bin 500 liraya değil 2 bin 500 dolara yersiniz o lahmacunu" dedi.'Daha pide fırınlarına odun atılmadı'Mandalinci şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/bodrumda-lahmacun-sezonu-acildi-2-bin-lirayi-astigi-iddiasi-ortaligi-karistirdi--1095750174.html
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bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, lahmacun, pahalı, pahalılaşma
bodrum, lahmacun, lahmacun fiyatı, lahmacun fiyatları, lahmacun, pahalı, pahalılaşma
Bodrum'da lahmacunun fiyatı tartışması erken başladı: Bir tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
07:57 23.05.2025 (güncellendi: 08:14 23.05.2025)
Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da her yaz lahmacunun tane fiyatı gündemde yer alarak tartışmalara konu oluyor. Bu yılda lahmacunun fiyatının 2 bin 500 lira olduğu öne sürüldü. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu haberlere tepki göstererek bu haberlerin beldede turizmi baltaladığını belirtti.
Her yaz olduğu gibi Bodrum'daki lüks yerlerde satılan lezzetlerin fiyatları bu yazda sosyal medya ve gündem yer almaya başladı. Tek bir lahmacunun fiyatının 2 bin 500 lira olduğu haberleri sosyal medyada yayılırken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den bu haberlere tepki geldi.
Bodrum turizmini baltalamak için bu haberlerin yapıldığı vurgulayan Belediye Başkanı Mandalinci, "Yurt dışına açılan bir et firmamız var, altın varakla sunum yapıyor. Siz de lahmacunu altın varakla sunum yapın, 2 bin 500 liraya değil 2 bin 500 dolara yersiniz o lahmacunu" dedi.
'Daha pide fırınlarına odun atılmadı'
Mandalinci şunları kaydetti:
"Daha pide fırınlarına odun atılmadı, odun ateşi yanmadı lahmacun fiyatı konuşulmaya başlandı. 2 bin 500 liraya lahmacun bir iki yer hariç, ki oraya da gitmek sizin tercihiniz.
Siz orada lahmacunu satın almıyorsunuz, orada o kişilerle oturma hürriyete, o çatal bıçağı kullanma hürriyeti, o manzarada o lüksü yaşama hürriyetini satın alıyorsunuz.
Lahmacun 2 bin 500 derseniz aldatırsınız milleti. Herkese yer var Bodrum’da. Amaç yermekse, zarar vermekse bunu söyleyebilirsiniz.”