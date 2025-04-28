https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/bodrumda-lahmacun-sezonu-acildi-2-bin-lirayi-astigi-iddiasi-ortaligi-karistirdi--1095750174.html

Bodrum'da 'lahmacun sezonu' açıldı: 2 bin lirayı aştığı iddiası ortalığı karıştırdı

Bodrum'da 'lahmacun sezonu' açıldı: 2 bin lirayı aştığı iddiası ortalığı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Her yaz lahmacun fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da bu sene lahmacunun fiyatının 2 bin 200 liraya kadar çıktığı iddia edildi. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T17:00+0300

2025-04-28T17:00+0300

2025-04-28T17:00+0300

yaşam

bodrum

lahmacun

lahmacun fiyatı

lahmacun fiyatları

seray sever

ebru baki

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Yaz ayları yaklaşırken Bodrum'daki lahmacun fiyatları yine gündeme geldi. Geçen yaz lüks mekanlarda bin liraya satılan lahmacunun fiyatı bu yıl 2 bin liraya aşacak iddiası ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Seray Sever, 'Altın mı koyuyorlar' diye isyan etti. Bodrum'da her sene gündem olan lahmacun fiyatları bu sene daha yaz gelmeden konuşulmaya başlandı. Geçen yaz lüks mekanlarda lahmacunun fiyatı bin lirayı bulurken bu sene 2 bin lirayı geçtiği gündeme geldi. Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Seray Sever bu rakamlara isyan ederken, "Çok saçma ya, o paralar hakikaten verilmesin. Saçma görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine, olacak şey değil!" diyerek tepki gösterdi.Evde yapın dedi hesap yaptıTV100 yayınında gazeteci Ebru Baki de lahmacun fiyatlarını gündeme alırken, "Bodrum'da sezon açıldı ya lahmacun fiyatı geldi. 2215 lira. Afiyet olsun" dedi. Baki yayında evde lahmacun yapmak üzerinden bir de fiyat hesaplaması yaptı. Baki şunları söyledi:

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