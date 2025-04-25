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Beynine pıhtı attı: Türkçe'yi unuttu, Danca konuşmaya başladı
Beynine pıhtı attı: Türkçe'yi unuttu, Danca konuşmaya başladı
Sputnik Türkiye
Beynine pıhtı atan adam ana dili Türkçe'yi unuttu, bir anda yıllardır konuşmadığı Danca konuşmaya başladı. Doktorlar literatürde nadir de olsa böyle durumlar... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T11:36+0300
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Konya'da yaşayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, beynine pıhtı atınca bir anda Türkçe konuşmayı unuttu. Danimarka'da 20 yıl yaşayan ve 10 yıl önce Türkiye'ye dönen yaşlı adam bir anda Danca konuşmaya başladı. Türkçe kelimeleri hatırlayamadığını söyleyen Karademir, kızının çevirmenliği aracılığıyla etrafındakilerle anlaşırken, "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor." diye üzüntüsünü anlattı. Doktorlar ise bunun literatürdeki nadir vakalardan biri olduğunu belirtirken, bir süre sonra düzelme beklediklerini kaydetti. Diz ameliyatı sonrası beyne pıhtı attıDanimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi. Operasyondan iki gün sonra ise Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.Yıllardır konuşmadığı dili konuşmaya başladıHızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu. Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti.Literatürdeki nadir vakalardan biriSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıkların anlatan Özdemir, şöyle konuştu:Özdemir, hastanın ilerleyen süreçte Türkçeyi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyorRahmi Karademir ise kızının tercümanlığında, Türkçe kelimelerden birkaçını hatırlayabildiğini belirterek "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor" dedi. Kızı Meral Karademir de babasının Dancayı uzun yıllardır konuşmadığını vurgulayarak "Danimarkaca konuşmaya başladı. Çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için onlarla daha kolay iletişim kurabildi. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mini-beyinle-senfoni-olen-bestecinin-dnasiyla-muzik-yaratildi-1095371495.html
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konya, türkçe, danimarka, beyne pıhtı
konya, türkçe, danimarka, beyne pıhtı

Beynine pıhtı attı: Türkçe'yi unuttu, Danca konuşmaya başladı

11:36 25.04.2025
Konya
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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Beynine pıhtı atan adam ana dili Türkçe'yi unuttu, bir anda yıllardır konuşmadığı Danca konuşmaya başladı. Doktorlar literatürde nadir de olsa böyle durumlar yaşanabildiğini söyledi.
Konya'da yaşayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, beynine pıhtı atınca bir anda Türkçe konuşmayı unuttu. Danimarka'da 20 yıl yaşayan ve 10 yıl önce Türkiye'ye dönen yaşlı adam bir anda Danca konuşmaya başladı. Türkçe kelimeleri hatırlayamadığını söyleyen Karademir, kızının çevirmenliği aracılığıyla etrafındakilerle anlaşırken, "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor." diye üzüntüsünü anlattı. Doktorlar ise bunun literatürdeki nadir vakalardan biri olduğunu belirtirken, bir süre sonra düzelme beklediklerini kaydetti.

Diz ameliyatı sonrası beyne pıhtı attı

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi. Operasyondan iki gün sonra ise Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.

Yıllardır konuşmadığı dili konuşmaya başladı

Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu. Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti.

Literatürdeki nadir vakalardan biri

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıkların anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
"Hastanın, gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu düşündüğümüz Dancayı yeniden konuşabildiğini fark ettik. Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo. Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor. İki dil bilen bireylerde, bir dilin kaybı durumunda diğerinin korunması, rehabilitasyon süreci açısından önemli bir avantaj sağlıyor."
Özdemir, hastanın ilerleyen süreçte Türkçeyi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor

Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığında, Türkçe kelimelerden birkaçını hatırlayabildiğini belirterek "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor" dedi.
Kızı Meral Karademir de babasının Dancayı uzun yıllardır konuşmadığını vurgulayarak "Danimarkaca konuşmaya başladı. Çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için onlarla daha kolay iletişim kurabildi. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor." diye konuştu.
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