https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/beyin-kanamasi-sonrasi-unlu-yildiz-yasadiklarini-anlatti-olumun-kiyisindan-dondum-1096443453.html

Beyin kanaması sonrası ünlü yıldız yaşadıklarını anlattı: Ölümün kıyısından döndüm

Beyin kanaması sonrası ünlü yıldız yaşadıklarını anlattı: Ölümün kıyısından döndüm

Sputnik Türkiye

Televizyon programında geçirdiği beyin kanaması sonrası verdiği yaşam mücadelesini anlatan Kızılcık Şerbeti'nin ünlü yıldızı Settar Tanrıöğen "Ölümün... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T09:37+0300

2025-05-23T09:37+0300

2025-05-23T09:37+0300

yaşam

settar tanrıöğen

kızılcık şerbeti

beyin kanaması

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Film ve dizi oyuncusu Settar Tanrıöğen rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Rahatsızlığından dolayı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden de ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen katıldığı televizyon programında yaşadıklarını anlattı.BloombergHT’de "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Tanrıöğen, yaşadıklarını şöyle anlattı: 90'lı yıllarda "Saldıray" karakteriyle gönüllere taht kuran Settar Tanrıöğen, en son 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandırmıştı. Hastalığının ilk günlerini hatırlamadığını belirten Tanrıöğen, "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz" dedi.

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Sputnik Türkiye

settar tanrıöğen, kızılcık şerbeti, beyin kanaması