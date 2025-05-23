https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/beyin-kanamasi-sonrasi-unlu-yildiz-yasadiklarini-anlatti-olumun-kiyisindan-dondum-1096443453.html
Beyin kanaması sonrası ünlü yıldız yaşadıklarını anlattı: Ölümün kıyısından döndüm
Beyin kanaması sonrası ünlü yıldız yaşadıklarını anlattı: Ölümün kıyısından döndüm
Sputnik Türkiye
Televizyon programında geçirdiği beyin kanaması sonrası verdiği yaşam mücadelesini anlatan Kızılcık Şerbeti'nin ünlü yıldızı Settar Tanrıöğen "Ölümün... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T09:37+0300
2025-05-23T09:37+0300
2025-05-23T09:37+0300
yaşam
settar tanrıöğen
kızılcık şerbeti
beyin kanaması
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Film ve dizi oyuncusu Settar Tanrıöğen rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Rahatsızlığından dolayı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden de ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen katıldığı televizyon programında yaşadıklarını anlattı.BloombergHT’de "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Tanrıöğen, yaşadıklarını şöyle anlattı: 90'lı yıllarda "Saldıray" karakteriyle gönüllere taht kuran Settar Tanrıöğen, en son 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandırmıştı. Hastalığının ilk günlerini hatırlamadığını belirten Tanrıöğen, "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz" dedi.
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settar tanrıöğen, kızılcık şerbeti, beyin kanaması
settar tanrıöğen, kızılcık şerbeti, beyin kanaması
Beyin kanaması sonrası ünlü yıldız yaşadıklarını anlattı: Ölümün kıyısından döndüm
Televizyon programında geçirdiği beyin kanaması sonrası verdiği yaşam mücadelesini anlatan Kızılcık Şerbeti'nin ünlü yıldızı Settar Tanrıöğen "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur" dedi.
Film ve dizi oyuncusu Settar Tanrıöğen rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Rahatsızlığından dolayı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden de ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen katıldığı televizyon programında yaşadıklarını anlattı.
BloombergHT’de "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Tanrıöğen, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada 8 bölüm 'Kızıl Goncalar’da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım."
90'lı yıllarda "Saldıray" karakteriyle gönüllere taht kuran Settar Tanrıöğen, en son 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandırmıştı.
Hastalığının ilk günlerini hatırlamadığını belirten Tanrıöğen, "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz" dedi.