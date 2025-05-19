https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kaza-sonrasi-ahmet-mekinden-ilk-aciklama-basarili-bir-ameliyat-gecirdim-sagligim-yerinde-1096344400.html
Kaza sonrası Ahmet Mekin’den ilk açıklama: 'Başarılı bir ameliyat geçirdim, sağlığım yerinde'
Kaza sonrası Ahmet Mekin’den ilk açıklama: 'Başarılı bir ameliyat geçirdim, sağlığım yerinde'
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Ahmet Mekin'in yürüyüş yaparken geçirdiği kazada kalça kemiği kırıldı. Erdek'te geçirdiği kazanın ardından ameliyat edilen Mekin, operasyonun... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T17:47+0300
2025-05-19T17:47+0300
2025-05-19T17:48+0300
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selvi boylum al yazmalım
kaza
kaza sebebi
hastane
özel hastane
tedavi
fizik tedavi
ölüm
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Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken geçirdiği kaza sonucu geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Balıkesir’in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışarak yere düşen 93 yaşındaki Ahmet Mekin, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan usta oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisi devam eden Mekin, hasta yatağından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Sevenlerine mesaj gönderen usta sanatçı “Sağlığım yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.1977 yapımı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle tanınan Ahmet Mekin pek çok sinema filminde yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/usta-oyuncu-ahmet-mekin-hastaneye-kaldirildi-1096323115.html
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ahmet mekin, selvi boylum al yazmalım, kaza, kaza sebebi, hastane, özel hastane, tedavi, fizik tedavi, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski
Kaza sonrası Ahmet Mekin’den ilk açıklama: 'Başarılı bir ameliyat geçirdim, sağlığım yerinde'
17:47 19.05.2025 (güncellendi: 17:48 19.05.2025)
Usta oyuncu Ahmet Mekin'in yürüyüş yaparken geçirdiği kazada kalça kemiği kırıldı. Erdek'te geçirdiği kazanın ardından ameliyat edilen Mekin, operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı. Usta sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tüm sevenlerine teşekkür etti.
Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken geçirdiği kaza sonucu geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışarak yere düşen 93 yaşındaki Ahmet Mekin, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan usta oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisi devam eden Mekin, hasta yatağından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Sevenlerine mesaj gönderen usta sanatçı “Sağlığım yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
1977 yapımı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle tanınan Ahmet Mekin pek çok sinema filminde yer almıştı.