https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kaza-sonrasi-ahmet-mekinden-ilk-aciklama-basarili-bir-ameliyat-gecirdim-sagligim-yerinde-1096344400.html

Kaza sonrası Ahmet Mekin’den ilk açıklama: 'Başarılı bir ameliyat geçirdim, sağlığım yerinde'

Kaza sonrası Ahmet Mekin’den ilk açıklama: 'Başarılı bir ameliyat geçirdim, sağlığım yerinde'

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Ahmet Mekin'in yürüyüş yaparken geçirdiği kazada kalça kemiği kırıldı. Erdek'te geçirdiği kazanın ardından ameliyat edilen Mekin, operasyonun... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T17:47+0300

2025-05-19T17:47+0300

2025-05-19T17:48+0300

türki̇ye

ahmet mekin

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ölüm

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Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken geçirdiği kaza sonucu geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.Balıkesir’in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışarak yere düşen 93 yaşındaki Ahmet Mekin, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan usta oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisi devam eden Mekin, hasta yatağından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Sevenlerine mesaj gönderen usta sanatçı “Sağlığım yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Arayan, soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.1977 yapımı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle tanınan Ahmet Mekin pek çok sinema filminde yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/usta-oyuncu-ahmet-mekin-hastaneye-kaldirildi-1096323115.html

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