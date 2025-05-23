https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bassavciliktan-imamoglu-karari-istanbulda-toplu-tasimada-goruntu-ve-afislerinin-kullanilmasini-1096446206.html

Başsavcılıktan İmamoğlu kararı: İstanbul'da toplu taşımada görüntü ve afişlerinin kullanılmasını yasakladı

Başsavcılıktan İmamoğlu kararı: İstanbul'da toplu taşımada görüntü ve afişlerinin kullanılmasını yasakladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarla kullanılmasına... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T10:59+0300

2025-05-23T10:59+0300

2025-05-23T10:59+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yolladığı yeni talimatla Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.Savcılık kararı daha önce İBB'ye bildirilmiştiSavcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların kullanımı yasaklandıSavcılık, 24 Mart tarihli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazısında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların İstanbul genelinde kullanımını kısıtlamış, talimatın ardından söz konusu isimlere ait posterler kamusal alanlardan kaldırılmıştı.Fotoğraf, resim, video ve ses de yasaklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimat ile Ekrem İmamoğlu'nu içeren fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin de kullanımını yasakladı.Verilen talimat doğrultusunda, işletmesi İBB'ye ait olan metro, metrobüs, vapur ve otobüs araçlarında ve istasyonlarında Ekrem İmamoğlu'nu gösteren herhangi bir içeriğe yer verilemeyecek.

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı