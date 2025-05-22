İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 kişi daha tutuklandı

"Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturmada, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet suçları' açısından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."