https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-7-kisi-daha-tutuklandi-1096437164.html
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 kişi daha tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 kişi daha tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları kapsamında 7 kişi daha tutuklandı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T23:01+0300
2025-05-22T23:01+0300
2025-05-22T23:01+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
tutuklama kararı
tutuklama
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-13-supheli-tutuklandi-1096434903.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tutuklama kararı, tutuklama, ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tutuklama kararı, tutuklama, ekrem i̇mamoğlu
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 kişi daha tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları kapsamında 7 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başsavcılığımızca yürütülmekte olan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne karşı devam eden soruşturmada, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ kapsamında yapılan ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 şahıs hakkında 22 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve savcılığımızda ifadeleri alınan şahıslar, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet suçları' açısından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."
Açıklamada, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.