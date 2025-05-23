https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bakan-simsek-enflasyonu-indirerek-finansmana-erisimin-onunu-kalici-bir-sekilde-acacagiz-1096451271.html

Bakan Şimşek: Enflasyonu indirerek finansmana erişimin önünü kalıcı bir şekilde açacağız

Bakan Şimşek: Enflasyonu indirerek finansmana erişimin önünü kalıcı bir şekilde açacağız

Sputnik Türkiye

TBB Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programın kararlı bir şekilde uygulamaya devam edileceğini belirtirken, enflasyonu... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T12:50+0300

2025-05-23T12:50+0300

2025-05-23T12:50+0300

ekonomi̇

türkiye bankalar birliği (tbb)

mehmet şimşek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda ekonomiye dair değerlendirmelerini paylaştı. 'Sorunların farkındayız ve gerekli tedbirleri zamanında alıyoruz' vurgusu yapan Bakan Şimşek, "Ekonomide ılımlı bir büyüme dönemindeyiz, yüksek büyüme döneminin temellerini inşa ediyoruz. Enflasyonu indirerek finansmana erişimin önünü kalıcı bir şekilde açacağız. Yaşadığımız iki şoka rağmen program rayındaysa, aslında program rüştünü ispat etmiş durumdadır" dedi.Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruzGenel Kurul'da yaptığı konuşmada, uygulanılan ekonomik programın geçici yan etkilerini yönetmenin öneminin altını çizerken, " Programın özü fiyat istikrarını sağlamak, sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarı olmazsa olmaz. Ekonomi yönetimi olarak yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde gerçekleşeceğine samimi bir şekilde inanıyoruz, gerçekleşmesi için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Finansal koşullar daha sıkı, petrol fiyatları önemli ölçüde düştü, bu iki faktör enflasyonu aşağı çekiyor" diye konuştu. Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkan önemli satır başları şöyle; Bugün itibarıyla dezenflasyon programının rayında olduğunu, öngörülebilir çerçevede devam ettiğini ve kararlı bir şekilde uygulanacağının altını çizmek istiyorum. Hem bankacılık hem de reel sektörün hesabını buna göre yapmasında fayda görüyorum. Konut arzı artıyor. Gıda ve yenilenebilir enerjiyi önceliklendirdik.Bazı sektörlerde sıkıntı olduğunu biliyoruzTicaret ortaklarımızdaki çok zayıf büyümeye rağmen ihracat programın başından bu yana yüzde 4,3 arttı. Hangi göstergeye bakarsanız bakın reel kurda bir değerleme oldu. İhracata desteğimiz çok güçlü bir şekilde devam edecek. Devam eden büyüme ve iç talebe rağmen ithalattaki yüzde 3,6'lık sınırlı artış oldukça mütevazi. Bazı sektörlerde sıkıntı olduğunu biliyoruz.Program öngördüğümüz çerçevede yürüyorSorunların farkındayız ve gerekli tedbirleri zamanında alıyoruz. Programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Uyguladığımız ekonomik programın geçici yan etkilerini yönetmemiz gerekiyor. Program öngördüğümüz çerçevede yürüyor, bu konuda kararlıyız.Bütçe açığı bir ihtimal öngörümüzün üzerine çıkabilir, bu önemli bir sorun mu? Hayır. Bütçe açığını alelacele aşağı çekmekten maksadımız Merkez Bankasının elini güçlendirmek, yardımcı olmak. Bütçe disiplini, tasarruf tedbirleri konusunda samimiyiz ve bu devam edecek.Yüksek büyüme döneminin temellerini inşa ediyoruz

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türkiye bankalar birliği (tbb), mehmet şimşek