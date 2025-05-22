https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/leavitt-trump-ve-netanyahu-dc-saldirisini-ve-iran-ile-olasi-anlasmayi-1096436117.html
Leavitt: Trump ve Netanyahu DC saldırısını ve İran ile olası anlaşmayı görüştü
Leavitt: Trump ve Netanyahu DC saldırısını ve İran ile olası anlaşmayı görüştü
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüklerini açıkladı. 22.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-22T21:39+0300
2025-05-22T21:39+0300
2025-05-22T21:39+0300
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Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Washington DC'deki ölümcül silahlı saldırıyı ve İran'la olası bir anlaşmayı görüştüğünü söyledi.Leavitt basın brifinginde, "Başkan bugün Başbakan Benyamin Netanyahu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok şeyi görüştüler, tabii ki dün gece Washington, DC'de gerçekleşen trajik silahlı saldırıyı da dahil ettiler" dedi.Leavitt, Trump ve Netanyahu'nun İran'la olası bir anlaşmaya da değindiğini belirterek, ABD liderinin müzakerelerin 'doğru yönde ilerlediğine' inandığını söyleyerek, şöyle devam etti:İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Tahran'ın nükleer programı hakkında 23 Mayıs'ta Roma'da gerçekleşecek ABD-İran görüşmelerinin beşinci turuna katılacağını doğrulamıştı.Çarşamba gecesi ise iki İsrail Büyükelçiliği personellerinden Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim, Washington, DC'deki Başkent Yahudi Müzesi'nde bir silahlı adam tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yaşındaki Elias Rodriguez olarak tanımlanan şüpheli tetikçi tutuklandı, tutuklama sırasında Filistin yanlısı bir slogan attığı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/abdnin-baskentinde-silahli-saldiri-israil-buyukelciliginin-2-personeli-hayatini-kaybetti-1096412658.html
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abd, ortadoğu, karoline leavitt, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran, abd, washington, i̇srail büyükelçiliği
abd, ortadoğu, karoline leavitt, donald trump, benyamin netanyahu, i̇ran, abd, washington, i̇srail büyükelçiliği
Leavitt: Trump ve Netanyahu DC saldırısını ve İran ile olası anlaşmayı görüştü
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefonda görüştüklerini açıkladı.
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Washington DC'deki ölümcül silahlı saldırıyı ve İran'la olası bir anlaşmayı görüştüğünü söyledi.
Leavitt basın brifinginde, "Başkan bugün Başbakan Benyamin Netanyahu ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok şeyi görüştüler, tabii ki dün gece Washington, DC'de gerçekleşen trajik silahlı saldırıyı da dahil ettiler" dedi.
Leavitt, Trump ve Netanyahu'nun İran'la olası bir anlaşmaya da değindiğini belirterek, ABD liderinin müzakerelerin 'doğru yönde ilerlediğine' inandığını söyleyerek, şöyle devam etti:
"Ve Başkan'ın bana söylediği ve hepinize söylediği gibi, İran ile bu anlaşma iki şekilde sonuçlanabilir. Çok olumlu bir diplomatik çözümle sonuçlanabilir veya İran için çok olumsuz bir durumla sonuçlanabilir. Bu yüzden bu görüşmeler bu hafta sonu gerçekleşecek"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Tahran'ın nükleer programı hakkında 23 Mayıs'ta Roma'da gerçekleşecek ABD-İran görüşmelerinin beşinci turuna katılacağını doğrulamıştı.
Çarşamba gecesi ise iki İsrail Büyükelçiliği personellerinden Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim, Washington, DC'deki Başkent Yahudi Müzesi'nde bir silahlı adam tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yaşındaki Elias Rodriguez olarak tanımlanan şüpheli tetikçi tutuklandı, tutuklama sırasında Filistin yanlısı bir slogan attığı ifade edilmişti.