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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bahceli-derdi-vatan-ve-millet-olan-bir-cumhurbaskaninin-yolundan-caymaya-hakki-yok-1096462029.html
Bahçeli: Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yok
Bahçeli: Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yok
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerini yazılı açıklamayla paylaştı. Bahçeli, Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma derdim yok"... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tekrar aday olmayacağım” yönündeki sözlerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 'Türkiye’nin Erdoğan’a i̇htiyacı tartışmasız bir gerçektir'Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.”'Cumhurbaşkanımızın daha yapacak hizmetleri var'Bahçeli, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin önemli kazanımlar elde ettiğini ve gelecekte yapılması gereken çok sayıda reform olduğunu belirtti:“Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.”'Menziline ulaşması gereken bir ok var'MHP lideri, Erdoğan’ın liderliğinin devamının hem iç politikada hem de küresel dengelerde kritik olduğunu vurguladı:“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir.”'Cumhur İttifakı’nda geri adım yok'Bahçeli, açıklamasında Cumhur İttifakı’nın siyasi duruşunun kararlılığına da vurgu yaptı. “Kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının” hedeflerine ulaşamayacağını belirtti:“Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına… göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.”Bahçeli, Türkiye’nin gelecek vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşmesi için atılacak adımların süreceğini belirtti:“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/cumhurbaskani-erdogan-2026-2035-yillari-arasini-aile-nufus-10-yili-ilan-ediyoruz-1096462220.html
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yok

15:56 23.05.2025 (güncellendi: 18:09 23.05.2025)
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerini yazılı açıklamayla paylaştı. Bahçeli, Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma derdim yok" sözlerine ilişkin "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tekrar aday olmayacağım” yönündeki sözlerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

'Türkiye’nin Erdoğan’a i̇htiyacı tartışmasız bir gerçektir'

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.”

'Cumhurbaşkanımızın daha yapacak hizmetleri var'

Bahçeli, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin önemli kazanımlar elde ettiğini ve gelecekte yapılması gereken çok sayıda reform olduğunu belirtti:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.”

'Menziline ulaşması gereken bir ok var'

MHP lideri, Erdoğan’ın liderliğinin devamının hem iç politikada hem de küresel dengelerde kritik olduğunu vurguladı:
“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir.”

'Cumhur İttifakı’nda geri adım yok'

Bahçeli, açıklamasında Cumhur İttifakı’nın siyasi duruşunun kararlılığına da vurgu yaptı. “Kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının” hedeflerine ulaşamayacağını belirtti:
“Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına… göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.”
Bahçeli, Türkiye’nin gelecek vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşmesi için atılacak adımların süreceğini belirtti:
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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