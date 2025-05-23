https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/angela-merkel-avrupanin-yikimini-gorebiliriz-1096438845.html
Angela Merkel: Avrupa'nın yıkımını görebiliriz
Angela Merkel: Avrupa'nın yıkımını görebiliriz
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikası nedeniyle “Avrupa'nın yıkımını görebiliriz” dedi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T03:42+0300
2025-05-23T03:42+0300
2025-05-23T03:42+0300
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Spiegel'in aktardığı haberde eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikası nedeniyle yıkım tehdidi altında olabileceğini söyledi.Merkel, “Avrupa'nın yıkımını görebiliriz” diyerek, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması da dahil olmak üzere mevcut Alman yetkililer tarafından alınan önlemleri eleştirdi.Ayrıca Merkel, Almanya-Avusturya ya da Almanya-Polonya sınırlarında yasadışı göçe karşı nihai bir zafer kazanılacağına inanmadığını söyleyerek AB'nin dış sınırlarını korumaya odaklanması gerektiğini, zira tek tek devletlerin tek taraflı eylemlerinin Schengen anlaşmasını ve Avrupa alanı içinde hareket özgürlüğünü tehdit edebileceğini belirtti.Merkel, yasadışı göç konusunda AB içinde ortak bir yaklaşım bulunması gerektiğini vurgulayarak, kendisinin her zaman Avrupa çözümlerinden yana olduğunu sözlerine ekledi.Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun yeni bir göç politikasının uygulanması için AB ülkelerine ek üç milyar euro tahsis edeceğini söylemişti.Avrupa Komisyonu bu yıl, Avrupa kurallarında öngörülmemesine rağmen, özellikle AB dışındaki yasadışı göçmenler için gözaltı merkezlerinin kurulması da dahil olmak üzere yasadışı göçmenlerle mücadele yöntemlerinin sertleştirilmesine yönelik bir öneri getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/g7-ukraynada-baris-saglanmazsa-rusyaya-daha-sert-yaptirimlar-uygulayacagiz-1096438190.html
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avrupa, angela merkel, almanya, ab, avrupa birliği, schengen
Angela Merkel: Avrupa'nın yıkımını görebiliriz
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikası nedeniyle “Avrupa'nın yıkımını görebiliriz” dedi.
Spiegel'in aktardığı haberde eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikası nedeniyle yıkım tehdidi altında olabileceğini söyledi.
Merkel, “Avrupa'nın yıkımını görebiliriz” diyerek, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması da dahil olmak üzere mevcut Alman yetkililer tarafından alınan önlemleri eleştirdi.
Ayrıca Merkel, Almanya-Avusturya ya da Almanya-Polonya sınırlarında yasadışı göçe karşı nihai bir zafer kazanılacağına inanmadığını söyleyerek AB'nin dış sınırlarını korumaya odaklanması gerektiğini, zira tek tek devletlerin tek taraflı eylemlerinin Schengen anlaşmasını ve Avrupa alanı içinde hareket özgürlüğünü tehdit edebileceğini belirtti.
Merkel, yasadışı göç konusunda AB içinde ortak bir yaklaşım bulunması gerektiğini vurgulayarak, kendisinin her zaman Avrupa çözümlerinden yana olduğunu sözlerine ekledi.
Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun yeni bir göç politikasının uygulanması için AB ülkelerine ek üç milyar euro tahsis edeceğini söylemişti.
Avrupa Komisyonu bu yıl, Avrupa kurallarında öngörülmemesine rağmen, özellikle AB dışındaki yasadışı göçmenler için gözaltı merkezlerinin kurulması da dahil olmak üzere yasadışı göçmenlerle mücadele yöntemlerinin sertleştirilmesine yönelik bir öneri getirmişti.