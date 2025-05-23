https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-geldi-1096451970.html
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Sputnik Türkiye
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldiği açıklandı. Buna göre bindi indi 130 TL oldu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T13:16+0300
2025-05-23T13:16+0300
2025-05-23T13:20+0300
ekonomi̇
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Yeni tarife ile birlikte bindi-indi ücreti 100 liradan 130 liraya, açılış ücreti 35 liradan 45 liraya, kilometre ücreti 32 liraya, bekleme ücreti ise bir saat için 210 lira oldu. Taksimetreler pazar gününden (25 Mayıs) itibaren yeni tarifeye göre güncellenecek.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/taksilerde-yeni-donem-basliyor-yeni-nesil-odeme-kaydedici-kullanma-zorunlulugu-geliyor-1096102783.html
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Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
13:16 23.05.2025 (güncellendi: 13:20 23.05.2025)
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldiği açıklandı. Buna göre bindi indi 130 TL oldu.
Yeni tarife ile birlikte bindi-indi ücreti 100 liradan 130 liraya, açılış ücreti 35 liradan 45 liraya, kilometre ücreti 32 liraya, bekleme ücreti ise bir saat için 210 lira oldu. Taksimetreler pazar gününden (25 Mayıs) itibaren yeni tarifeye göre güncellenecek.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner şu açıklamayı yaptı:
“Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim”