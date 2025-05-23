https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-geldi-1096451970.html

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi

Sputnik Türkiye

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldiği açıklandı. Buna göre bindi indi 130 TL oldu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T13:16+0300

2025-05-23T13:16+0300

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ekonomi̇

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Yeni tarife ile birlikte bindi-indi ücreti 100 liradan 130 liraya, açılış ücreti 35 liradan 45 liraya, kilometre ücreti 32 liraya, bekleme ücreti ise bir saat için 210 lira oldu. Taksimetreler pazar gününden (25 Mayıs) itibaren yeni tarifeye göre güncellenecek.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner şu açıklamayı yaptı:

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